Decentralized ETF का आज का लाइव मूल्य 0.00009212 USD है.DETF का मार्केट कैप 9,212.41 USD है. भारत में DETF से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Decentralized ETF का आज का लाइव मूल्य 0.00009212 USD है.DETF का मार्केट कैप 9,212.41 USD है. भारत में DETF से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

DETF की अधिक जानकारी

DETF प्राइस की जानकारी

DETF क्या है

DETF आधिकारिक वेबसाइट

DETF टोकन का अर्थशास्त्र

DETF प्राइस का पूर्वानुमान

Decentralized ETF लोगो

Decentralized ETF मूल्य (DETF)

गैर-सूचीबद्ध

1 DETF से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Decentralized ETF (DETF) मूल्य का लाइव चार्ट
Decentralized ETF का आज का मूल्य

आज Decentralized ETF (DETF) का लाइव मूल्य $ 0.00009212 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 0.00% का बदलाव आया है. मौजूदा DETF से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00009212 प्रति DETF है.

$ 9,212.41 के मार्केट कैप के अनुसार Decentralized ETF करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M DETF है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DETF की ट्रेडिंग $ 0 (निम्न) और $ 0 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.190554 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00003169 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DETF में पिछले एक घंटे में -- और पिछले 7 दिनों में +0.47% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Decentralized ETF (DETF) मार्केट की जानकारी

Decentralized ETF का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.21K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DETF की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.21K है.

Decentralized ETF की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
--

--

+0.47%

+0.47%

Decentralized ETF (DETF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Decentralized ETF का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Decentralized ETF का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000134655 था.
पिछले 60 दिनों में, Decentralized ETF का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000685117 था.
पिछले 90 दिनों में, Decentralized ETF का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000134655-14.61%
60 दिन$ -0.0000685117-74.37%
90 दिन$ 0--

Decentralized ETF के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Decentralized ETF (DETF) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DETF का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Decentralized ETF (DETF) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Decentralized ETF के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Decentralized ETF की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DETF के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Decentralized ETFप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Decentralized ETF (DETF) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Decentralized ETF

2030 में 1 Decentralized ETF का मूल्य कितना होगा?
अगर Decentralized ETF 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Decentralized ETF के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
Decentralized ETF के बारे में और जानें

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.