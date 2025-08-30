ICE की अधिक जानकारी

Decentral Games ICE लोगो

Decentral Games ICE मूल्य (ICE)

गैर-सूचीबद्ध

1 ICE से USD लाइव प्राइस:

$0.00041151
$0.00041151$0.00041151
-0.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Decentral Games ICE (ICE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:39:46 (UTC+8)

Decentral Games ICE (ICE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

Decentral Games ICE (ICE) रियल-टाइम प्राइस $0.00041151 है. पिछले 24 घंटों में, ICE ने $ 0.00041151 के कम और $ 0.00041414 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ICE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.301699 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0004113 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ICE में -0.00%, 24 घंटों में -0.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Decentral Games ICE (ICE) मार्केट की जानकारी

$ 92.87K
$ 92.87K$ 92.87K

--
----

$ 93.27K
$ 93.27K$ 93.27K

225.67M
225.67M 225.67M

226,662,490.889
226,662,490.889 226,662,490.889

Decentral Games ICE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ICE की मार्केट में उपलब्ध राशि 225.67M है, कुल आपूर्ति 226662490.889 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 93.27K है.

Decentral Games ICE (ICE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Decentral Games ICE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Decentral Games ICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000257210 था.
पिछले 60 दिनों में, Decentral Games ICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000316652 था.
पिछले 90 दिनों में, Decentral Games ICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000604014152955395 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.63%
30 दिन$ -0.0000257210-6.25%
60 दिन$ -0.0000316652-7.69%
90 दिन$ -0.0000604014152955395-12.79%

Decentral Games ICE (ICE) क्या है

ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Decentral Games ICE प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Decentral Games ICE (ICE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Decentral Games ICE (ICE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Decentral Games ICE के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Decentral Games ICE प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

ICE लोकल करेंसी में

Decentral Games ICE (ICE) टोकन का अर्थशास्त्र

Decentral Games ICE (ICE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ICE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Decentral Games ICE (ICE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Decentral Games ICE (ICE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव ICE प्राइस 0.00041151 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
ICE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
ICE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00041151 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Decentral Games ICE का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
ICE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.87K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
ICE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
ICE की मार्केट में उपलब्ध राशि 225.67M USD है.
ICE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
ICE ने 0.301699 USD की ATH प्राइस हासिल की.
ICE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
ICE ने 0.0004113 USD की ATL प्राइस देखी.
ICE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
ICE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या ICE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष ICE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए ICE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:39:46 (UTC+8)

