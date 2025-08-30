Decentral Games ICE मूल्य (ICE)
Decentral Games ICE (ICE) रियल-टाइम प्राइस $0.00041151 है. पिछले 24 घंटों में, ICE ने $ 0.00041151 के कम और $ 0.00041414 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ICE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.301699 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0004113 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ICE में -0.00%, 24 घंटों में -0.63%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Decentral Games ICE का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 92.87K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ICE की मार्केट में उपलब्ध राशि 225.67M है, कुल आपूर्ति 226662490.889 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 93.27K है.
आज के दिन के दौरान, Decentral Games ICE का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Decentral Games ICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000257210 था.
पिछले 60 दिनों में, Decentral Games ICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000316652 था.
पिछले 90 दिनों में, Decentral Games ICE का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000604014152955395 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.63%
|30 दिन
|$ -0.0000257210
|-6.25%
|60 दिन
|$ -0.0000316652
|-7.69%
|90 दिन
|$ -0.0000604014152955395
|-12.79%
ICE Poker is the first Metaverse poker platform. Play free poker, complete daily challenges, or compete in tournaments to win valuable rewards and exclusive digital collectibles. Join thousands of players worldwide. $ICE is an in-game currency that you can earn by playing ICE Poker. You can use $ICE to buy wearable skins to play, upgrade wearable skins, buy accessories, and buy Shine to enter tournaments. To start playing ICE Poker, check out our site here: http://decentral.games
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.