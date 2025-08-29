DG की अधिक जानकारी

Decentral Games लोगो

Decentral Games मूल्य (DG)

गैर-सूचीबद्ध

1 DG से USD लाइव प्राइस:

$0.0015665$0.0015665
-13.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Decentral Games (DG) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:32:48 (UTC+8)

Decentral Games (DG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00156465$ 0.00156465
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00181861$ 0.00181861
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00156465$ 0.00156465

$ 0.00181861$ 0.00181861

$ 1.63$ 1.63

$ 0.00113538$ 0.00113538

-0.23%

-13.78%

+8.78%

+8.78%

Decentral Games (DG) रियल-टाइम प्राइस $0.0015665 है. पिछले 24 घंटों में, DG ने $ 0.00156465 के कम और $ 0.00181861 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.63 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00113538 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DG में -0.23%, 24 घंटों में -13.78%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.78% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Decentral Games (DG) मार्केट की जानकारी

$ 1.46M
--
----

$ 1.46M$ 1.46M

934.53M 934.53M

934,526,437.643084 934,526,437.643084

Decentral Games का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.46M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DG की मार्केट में उपलब्ध राशि 934.53M है, कुल आपूर्ति 934526437.643084 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.46M है.

Decentral Games (DG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Decentral Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000250424977421149 था.
पिछले 30 दिनों में, Decentral Games का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001524036 था.
पिछले 60 दिनों में, Decentral Games का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001517932 था.
पिछले 90 दिनों में, Decentral Games का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000250424977421149-13.78%
30 दिन$ +0.0001524036+9.73%
60 दिन$ -0.0001517932-9.68%
90 दिन$ 0--

Decentral Games (DG) क्या है

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Decentral Games (DG) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Decentral Games प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Decentral Games (DG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Decentral Games (DG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Decentral Games के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Decentral Games प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DG लोकल करेंसी में

Decentral Games (DG) टोकन का अर्थशास्त्र

Decentral Games (DG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Decentral Games (DG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Decentral Games (DG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DG प्राइस 0.0015665 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0015665 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Decentral Games का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.46M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DG की मार्केट में उपलब्ध राशि 934.53M USD है.
DG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DG ने 1.63 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DG ने 0.00113538 USD की ATL प्राइस देखी.
DG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DG का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:32:48 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.