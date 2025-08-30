DECATS की अधिक जानकारी

DECATS प्राइस की जानकारी

DECATS व्हाइटपेपर

DECATS आधिकारिक वेबसाइट

DECATS टोकन का अर्थशास्त्र

DECATS प्राइस का पूर्वानुमान

DeCats लोगो

DeCats मूल्य (DECATS)

गैर-सूचीबद्ध

1 DECATS से USD लाइव प्राइस:

$0.665527
$0.665527$0.665527
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
DeCats (DECATS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:10:00 (UTC+8)

DeCats (DECATS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 114.92
$ 114.92$ 114.92

$ 0.501843
$ 0.501843$ 0.501843

--

--

-4.82%

-4.82%

DeCats (DECATS) रियल-टाइम प्राइस $0.665527 है. पिछले 24 घंटों में, DECATS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DECATS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 114.92 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.501843 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DECATS में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -4.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DeCats (DECATS) मार्केट की जानकारी

$ 6.66K
$ 6.66K$ 6.66K

--
----

$ 6.66K
$ 6.66K$ 6.66K

10.00K
10.00K 10.00K

10,000.0
10,000.0 10,000.0

DeCats का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.66K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DECATS की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K है, कुल आपूर्ति 10000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.66K है.

DeCats (DECATS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DeCats का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DeCats का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0202246334 था.
पिछले 60 दिनों में, DeCats का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0283977708 था.
पिछले 90 दिनों में, DeCats का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0176462967714724 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0202246334-3.03%
60 दिन$ +0.0283977708+4.27%
90 दिन$ +0.0176462967714724+2.72%

DeCats (DECATS) क्या है

We were originally a memecoin for cat lovers, founded by millionaire Domconex, founder of Debank: https://debank.com/profile/0x4e5ed30e3b4eb39abce3c150f31e180a3ae5806e. After that, our community grew strongly, the team decided to develop the project seriously, the team started by locking 72% of the initial Tokens in LP, 50% locked in Virtuswap Lp, 50% locked at Quickswap's Lp Gamma, our next roadmap is coming: NFT issuance December 2023, Polygon fundraising early 2024, Gamefi Decats release late 2024 (We've been working with the team gamefi developer from Vietnam),

DeCats प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DeCats (DECATS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DeCats (DECATS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DeCats के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DeCats प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DECATS लोकल करेंसी में

DeCats (DECATS) टोकन का अर्थशास्त्र

DeCats (DECATS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DECATS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DeCats (DECATS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DeCats (DECATS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DECATS प्राइस 0.665527 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DECATS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DECATS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.665527 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DeCats का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DECATS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.66K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DECATS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DECATS की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.00K USD है.
DECATS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DECATS ने 114.92 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DECATS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DECATS ने 0.501843 USD की ATL प्राइस देखी.
DECATS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DECATS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DECATS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DECATS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DECATS का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:10:00 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.