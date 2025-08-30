DECT की अधिक जानकारी

DEC Token मूल्य (DECT)

$0.00029157
-3.90%1D
DEC Token (DECT) मूल्य का लाइव चार्ट
DEC Token (DECT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

--

-3.94%

+0.87%

+0.87%

DEC Token (DECT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DECT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DECT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DECT में --, 24 घंटों में -3.94%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

DEC Token (DECT) मार्केट की जानकारी

$ 291.57K
--
$ 291.57K
1.00B
1,000,000,000.0
DEC Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 291.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DECT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 291.57K है.

DEC Token (DECT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DEC Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DEC Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DEC Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DEC Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.94%
30 दिन$ 0-4.59%
60 दिन$ 0+19.28%
90 दिन$ 0--

DEC Token (DECT) क्या है

DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.

DEC Token प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में DEC Token (DECT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके DEC Token (DECT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? DEC Token के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब DEC Token प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DECT लोकल करेंसी में

DEC Token (DECT) टोकन का अर्थशास्त्र

DEC Token (DECT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DECT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: DEC Token (DECT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज DEC Token (DECT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DECT प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DECT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DECT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
DEC Token का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DECT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 291.57K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DECT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DECT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
DECT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DECT ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DECT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DECT ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DECT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DECT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DECT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DECT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DECT का प्राइस का अनुमान देखें.
DEC Token (DECT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

