DEC Token मूल्य (DECT)
--
-3.94%
+0.87%
+0.87%
DEC Token (DECT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DECT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DECT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DECT में --, 24 घंटों में -3.94%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.87% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DEC Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 291.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DECT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 291.57K है.
आज के दिन के दौरान, DEC Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DEC Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, DEC Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, DEC Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.94%
|30 दिन
|$ 0
|-4.59%
|60 दिन
|$ 0
|+19.28%
|90 दिन
|$ 0
|--
DEC Token (DECT) is the official cryptocurrency of the Decentralized Ecosystem Community (DEC) built on the Ethereum blockchain. Its purpose is to power a fully decentralized, community-driven ecosystem by enabling fair participation, governance, and value creation. DECT supports transparent decision-making, sustainable dApp development, and real utility through platforms like the DECPortal. The project emphasizes decentralization, inclusivity, and long-term growth, aiming to transition governance to the community over time.
DEC Token (DECT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DECT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
