Dayhub (DAY) रियल-टाइम प्राइस $0.00598279 है. पिछले 24 घंटों में, DAY ने $ 0.00583887 के कम और $ 0.00662053 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DAY की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00758727 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00549307 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DAY में +0.00%, 24 घंटों में -8.21%, तथा पिछले 7 दिनों में -4.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dayhub का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.88M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DAY की मार्केट में उपलब्ध राशि 480.97M है, कुल आपूर्ति 818777877.85623 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.90M है.
आज के दिन के दौरान, Dayhub का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000535611219352476 था.
पिछले 30 दिनों में, Dayhub का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001532736 था.
पिछले 60 दिनों में, Dayhub का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003589596 था.
पिछले 90 दिनों में, Dayhub का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000535611219352476
|-8.21%
|30 दिन
|$ +0.0001532736
|+2.56%
|60 दिन
|$ +0.0003589596
|+6.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dayhub is the first ecosystem that revolutionizes funded trading using Blockchain transparency and fairness. Traders who pass a skills challenge gain access to substantial capital. Through blockchain and perpetual DEXs, Dayhub ensures fair profit distribution, contrasting from traditional centralized firms. Dayhub transforms industry utilising blockchain technology and decentralization. Funded trading allows traders to access significant capital provided by a firm, often up to several hundred thousand dollars. To qualify, traders must first pay a fee to enter a trading test called a challenge, which has specific rules and objectives. If they achieve the target without breaking any rules, they receive the funding. Continued trading must adhere to the firm’s guidelines, and any violation results in loss of access to the funds. Dayhub is revolutionizing the funded trading industry by creating a decentralized ecosystem where traders, after passing a skills test known as the challenge, can receive up to hundreds of thousands of dollars in trading capital. Unlike traditional centralized firms, Dayhub ensures a fair distribution of profits between organizers and traders through blockchain technology and the development of perpetual DEXs.
Dayhub (DAY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DAY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
