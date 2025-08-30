DBD की अधिक जानकारी

Day By Day मूल्य (DBD)

गैर-सूचीबद्ध

1 DBD से USD लाइव प्राइस:

$0.0011666
$0.0011666$0.0011666
-0.60%1D
Day By Day (DBD) मूल्य का लाइव चार्ट
Day By Day (DBD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0011325
$ 0.0011325$ 0.0011325
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.0012328
$ 0.0012328$ 0.0012328
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0011325
$ 0.0011325$ 0.0011325

$ 0.0012328
$ 0.0012328$ 0.0012328

$ 0.40127
$ 0.40127$ 0.40127

$ 0
$ 0$ 0

-2.24%

-0.40%

-6.01%

-6.01%

Day By Day (DBD) रियल-टाइम प्राइस $0.00116977 है. पिछले 24 घंटों में, DBD ने $ 0.0011325 के कम और $ 0.0012328 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DBD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.40127 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DBD में -2.24%, 24 घंटों में -0.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Day By Day (DBD) मार्केट की जानकारी

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 935.82K
$ 935.82K$ 935.82K

0.00
0.00 0.00

800,000,000.0
800,000,000.0 800,000,000.0

Day By Day का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DBD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 800000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 935.82K है.

Day By Day (DBD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Day By Day का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Day By Day का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000696097 था.
पिछले 60 दिनों में, Day By Day का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000506256 था.
पिछले 90 दिनों में, Day By Day का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001354087381364432 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.40%
30 दिन$ -0.0000696097-5.95%
60 दिन$ +0.0000506256+4.33%
90 दिन$ +0.0001354087381364432+13.09%

Day By Day (DBD) क्या है

Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Day By Day (DBD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Day By Day प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Day By Day (DBD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Day By Day (DBD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Day By Day के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Day By Day प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DBD लोकल करेंसी में

Day By Day (DBD) टोकन का अर्थशास्त्र

Day By Day (DBD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DBD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Day By Day (DBD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Day By Day (DBD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DBD प्राइस 0.00116977 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DBD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DBD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00116977 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Day By Day का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DBD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DBD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DBD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है.
DBD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DBD ने 0.40127 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DBD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DBD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DBD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DBD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DBD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DBD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DBD का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.