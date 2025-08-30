Day By Day मूल्य (DBD)
-2.24%
-0.40%
-6.01%
-6.01%
Day By Day (DBD) रियल-टाइम प्राइस $0.00116977 है. पिछले 24 घंटों में, DBD ने $ 0.0011325 के कम और $ 0.0012328 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DBD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.40127 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DBD में -2.24%, 24 घंटों में -0.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -6.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Day By Day का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DBD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 800000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 935.82K है.
आज के दिन के दौरान, Day By Day का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Day By Day का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000696097 था.
पिछले 60 दिनों में, Day By Day का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000506256 था.
पिछले 90 दिनों में, Day By Day का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001354087381364432 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.40%
|30 दिन
|$ -0.0000696097
|-5.95%
|60 दिन
|$ +0.0000506256
|+4.33%
|90 दिन
|$ +0.0001354087381364432
|+13.09%
Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community
