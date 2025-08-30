Day By Day (DBD) क्या है

Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community

Day By Day (DBD) संसाधन आधिकारिक वेबसाइट

Day By Day प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Day By Day (DBD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Day By Day (DBD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Day By Day के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

DBD लोकल करेंसी में

Day By Day (DBD) टोकन का अर्थशास्त्र

Day By Day (DBD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DBD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Day By Day (DBD) के बारे में अन्य प्रश्न आज Day By Day (DBD) का मूल्य कितना है? USD में लाइव DBD प्राइस 0.00116977 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. DBD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0.00116977 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए DBD से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Day By Day का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? DBD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. DBD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? DBD की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 USD है. DBD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? DBD ने 0.40127 USD की ATH प्राइस हासिल की. DBD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? DBD ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. DBD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? DBD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या DBD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DBD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DBD का प्राइस का अनुमान देखें.

