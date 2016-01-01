Dawn Protocol (DAWN) टोकन का अर्थशास्त्र Dawn Protocol (DAWN) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Dawn Protocol (DAWN) जानकारी Dawn is an open-source protocol for gaming and competitions. Its mission is to enable a fair, open and rewarding gaming ecosystem no matter what country or background users are from. Anyone whether you are a player, business or influencer can run competitions and earn cryptocurrencies on video games using Dawn. Game developers can integrate the open protocol in their games to allow gamers to compete. If you participated in FirstBlood 2016 Crowdsale, you need to claim DAWN with your existing token. आधिकारिक वेबसाइट: https://dawn.org/ अभी DAWN खरीदें!

Dawn Protocol (DAWN) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Dawn Protocol (DAWN) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 76.56K $ 76.56K $ 76.56K कुल आपूर्ति: $ 76.59M $ 76.59M $ 76.59M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 74.46M $ 74.46M $ 74.46M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 78.75K $ 78.75K $ 78.75K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 9.63 $ 9.63 $ 9.63 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00027045 $ 0.00027045 $ 0.00027045 मौजूदा प्राइस: $ 0.00102819 $ 0.00102819 $ 0.00102819 Dawn Protocol (DAWN) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Dawn Protocol (DAWN) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Dawn Protocol (DAWN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: DAWN टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने DAWN मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप DAWN के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो DAWN टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

