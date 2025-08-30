DVINCI की अधिक जानकारी

Davinci Jeremie लोगो

Davinci Jeremie मूल्य (DVINCI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DVINCI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-3.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Davinci Jeremie (DVINCI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:15:32 (UTC+8)

Davinci Jeremie (DVINCI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00224418
$ 0.00224418$ 0.00224418

$ 0
$ 0$ 0

+0.85%

-3.87%

+1.34%

+1.34%

Davinci Jeremie (DVINCI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DVINCI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DVINCI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00224418 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DVINCI में +0.85%, 24 घंटों में -3.87%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Davinci Jeremie (DVINCI) मार्केट की जानकारी

$ 52.90K
$ 52.90K$ 52.90K

--
----

$ 52.90K
$ 52.90K$ 52.90K

999.92M
999.92M 999.92M

999,918,881.0
999,918,881.0 999,918,881.0

Davinci Jeremie का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DVINCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M है, कुल आपूर्ति 999918881.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 52.90K है.

Davinci Jeremie (DVINCI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Davinci Jeremie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Davinci Jeremie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Davinci Jeremie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Davinci Jeremie का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.87%
30 दिन$ 0+34.06%
60 दिन$ 0+33.97%
90 दिन$ 0--

Davinci Jeremie (DVINCI) क्या है

The Official Davinci Jeremie Coin! We airdropped him $DVINCI and hes now a top holder, run it up so he can see millions in his wallet! CTO

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Davinci Jeremie (DVINCI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Davinci Jeremie प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Davinci Jeremie (DVINCI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Davinci Jeremie (DVINCI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Davinci Jeremie के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Davinci Jeremie प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DVINCI लोकल करेंसी में

Davinci Jeremie (DVINCI) टोकन का अर्थशास्त्र

Davinci Jeremie (DVINCI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DVINCI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Davinci Jeremie (DVINCI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Davinci Jeremie (DVINCI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DVINCI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DVINCI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DVINCI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Davinci Jeremie का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DVINCI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 52.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DVINCI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DVINCI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.92M USD है.
DVINCI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DVINCI ने 0.00224418 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DVINCI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DVINCI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DVINCI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DVINCI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DVINCI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DVINCI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DVINCI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:15:32 (UTC+8)

Davinci Jeremie (DVINCI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

अस्वीकरण

