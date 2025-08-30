Dave Coin मूल्य ($DAVE)
Dave Coin ($DAVE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $DAVE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $DAVE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $DAVE में +0.10%, 24 घंटों में +0.18%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.72% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dave Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $DAVE की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 420690000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.14K है.
आज के दिन के दौरान, Dave Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dave Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dave Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dave Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.18%
|30 दिन
|$ 0
|-53.04%
|60 दिन
|$ 0
|-58.32%
|90 दिन
|$ 0
|--
What is the project about? $DAVE WILL BE A PROJECT THAT FOCUSES ON EDUCATION, PRIVACY, AND ADAPTATION IN THE CRYPTOCURRENCY SPACE. What makes your project unique? $DAVE will create NFT's as well as create new software to be used in cryptocurrency. History of your project. This project has been live for one week. So far, I have launched the token, the website, and looking at releasing our first NFT shortly. What’s next for your project? A NFT project called, "HODL THE LETTUCE." What can your token be used for? This token will be used as a utility to hold for rewards and use as a currency through the new $DAVE releases.
