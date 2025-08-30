Datawitch मूल्य (DATAWITCH)
Datawitch (DATAWITCH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DATAWITCH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DATAWITCH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00244137 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DATAWITCH में +0.66%, 24 घंटों में -7.98%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Datawitch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DATAWITCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999774415.272194 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.15K है.
आज के दिन के दौरान, Datawitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Datawitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Datawitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Datawitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.98%
|30 दिन
|$ 0
|-9.03%
|60 दिन
|$ 0
|-26.21%
|90 दिन
|$ 0
|--
Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.
