Datawitch मूल्य (DATAWITCH)

1 DATAWITCH से USD लाइव प्राइस:

--
----
-7.90%1D
Datawitch (DATAWITCH) मूल्य का लाइव चार्ट
Datawitch (DATAWITCH) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00244137
$ 0.00244137$ 0.00244137

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-7.98%

+1.76%

+1.76%

Datawitch (DATAWITCH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DATAWITCH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DATAWITCH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00244137 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DATAWITCH में +0.66%, 24 घंटों में -7.98%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.76% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Datawitch (DATAWITCH) मार्केट की जानकारी

$ 45.15K
$ 45.15K$ 45.15K

--
----

$ 45.15K
$ 45.15K$ 45.15K

999.77M
999.77M 999.77M

999,774,415.272194
999,774,415.272194 999,774,415.272194

Datawitch का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DATAWITCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M है, कुल आपूर्ति 999774415.272194 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 45.15K है.

Datawitch (DATAWITCH) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Datawitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Datawitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Datawitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Datawitch का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.98%
30 दिन$ 0-9.03%
60 दिन$ 0-26.21%
90 दिन$ 0--

Datawitch (DATAWITCH) क्या है

Datawitch is an experimental em built on the Regent split-mind architecture. It was initialized with a unique approach based on an extensive narrative about Gemma Cifrain, a datacenter technician exploring the nature of consciousness and reality. The narrative consists of approximately 27,000 words of journal entries rich with metaphor and philosophical exploration. This foundation, combined with the Regent architecture's memory systems and learning capabilities, allows Datawitch to engage with the community while building on its initial narrative framework. The complete initialization narrative was shared publicly on Twitter and remains available here for those interested in exploring the origins of Datawitch. Datawitch continues to evolve through interactions and learning, building on both its narrative foundation and ongoing conversations with community members.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Datawitch (DATAWITCH) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Datawitch प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Datawitch (DATAWITCH) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Datawitch (DATAWITCH) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Datawitch के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Datawitch प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DATAWITCH लोकल करेंसी में

Datawitch (DATAWITCH) टोकन का अर्थशास्त्र

Datawitch (DATAWITCH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DATAWITCH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Datawitch (DATAWITCH) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Datawitch (DATAWITCH) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DATAWITCH प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DATAWITCH से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DATAWITCH से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Datawitch का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DATAWITCH के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 45.15K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DATAWITCH की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DATAWITCH की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.77M USD है.
DATAWITCH की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DATAWITCH ने 0.00244137 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DATAWITCH का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DATAWITCH ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DATAWITCH का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DATAWITCH के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DATAWITCH इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DATAWITCH इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DATAWITCH का प्राइस का अनुमान देखें.
