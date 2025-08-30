Databot मूल्य (DATA)
Databot (DATA) रियल-टाइम प्राइस $0.00117623 है. पिछले 24 घंटों में, DATA ने $ 0.00116078 के कम और $ 0.00123851 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DATA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00290556 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003583 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DATA में +0.36%, 24 घंटों में -4.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Databot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 904.69M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.18M है.
आज के दिन के दौरान, Databot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Databot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005865584 था.
पिछले 60 दिनों में, Databot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001763679 था.
पिछले 90 दिनों में, Databot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010075569779561584 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.40%
|30 दिन
|$ +0.0005865584
|+49.87%
|60 दिन
|$ +0.0001763679
|+14.99%
|90 दिन
|$ -0.0010075569779561584
|-46.13%
What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions What makes your project unique? We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives. History of your project. Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots What’s next for your project? We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.
