Databot लोगो

Databot मूल्य (DATA)

गैर-सूचीबद्ध

1 DATA से USD लाइव प्राइस:

-4.30%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Databot (DATA) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:49:14 (UTC+8)

Databot (DATA) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

+0.36%

-4.40%

-8.55%

-8.55%

Databot (DATA) रियल-टाइम प्राइस $0.00117623 है. पिछले 24 घंटों में, DATA ने $ 0.00116078 के कम और $ 0.00123851 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DATA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00290556 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00003583 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DATA में +0.36%, 24 घंटों में -4.40%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Databot (DATA) मार्केट की जानकारी

Databot का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.07M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 904.69M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.18M है.

Databot (DATA) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Databot का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Databot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0005865584 था.
पिछले 60 दिनों में, Databot का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001763679 था.
पिछले 90 दिनों में, Databot का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0010075569779561584 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.40%
30 दिन$ +0.0005865584+49.87%
60 दिन$ +0.0001763679+14.99%
90 दिन$ -0.0010075569779561584-46.13%

Databot (DATA) क्या है

What is the project about? Data Bot introduces a comprehensive suite of web3 tools, including telegram bots, delivering real-time signals and insights across the crypto market. By aggregating numerous data sources and employing AI, Data Bot delivers traders a unique perspective for their investment decisions What makes your project unique? We've built our foundation on robust technology that seamlessly pulls data from various sources. What makes us unique is our innovative approach, which blends social and on-chain data analysis with AI. This means we're automating and streamlining the research process for discovering promising new projects and identifying new early narratives. History of your project. Over the past few months, we have been diligently developing an analytics platform. We entered a stealth launch phase 15 days ago, and just recently, 2 days ago, we unveiled our inaugural premium features through Telegram bots What’s next for your project? We are dedicated to advancing our analytics and enriching the user experience. Currently, we're diligently working on a Dapp that is scheduled for launch in Q4 2023. This upcoming development underscores our commitment to continuous growth and innovation. What can your token be used for? $DATA token is the subscription token used to access the premium telegram bots and future dApp features.

Databot प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Databot (DATA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Databot (DATA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Databot के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Databot प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DATA लोकल करेंसी में

Databot (DATA) टोकन का अर्थशास्त्र

Databot (DATA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DATA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Databot (DATA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Databot (DATA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DATA प्राइस 0.00117623 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DATA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DATA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00117623 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Databot का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DATA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.07M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DATA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DATA की मार्केट में उपलब्ध राशि 904.69M USD है.
DATA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DATA ने 0.00290556 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DATA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DATA ने 0.00003583 USD की ATL प्राइस देखी.
DATA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DATA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DATA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DATA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DATA का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:49:14 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.