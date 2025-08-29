LAKE की अधिक जानकारी

Data Lake लोगो

Data Lake मूल्य (LAKE)

गैर-सूचीबद्ध

1 LAKE से USD लाइव प्राइस:

$0.00123423
$0.00123423$0.00123423
-6.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Data Lake (LAKE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:32:23 (UTC+8)

Data Lake (LAKE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00119818
$ 0.00119818$ 0.00119818
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00138491
$ 0.00138491$ 0.00138491
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00119818
$ 0.00119818$ 0.00119818

$ 0.00138491
$ 0.00138491$ 0.00138491

$ 0.04781821
$ 0.04781821$ 0.04781821

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

-6.69%

-0.06%

-0.06%

Data Lake (LAKE) रियल-टाइम प्राइस $0.00123423 है. पिछले 24 घंटों में, LAKE ने $ 0.00119818 के कम और $ 0.00138491 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04781821 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAKE में +0.75%, 24 घंटों में -6.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Data Lake (LAKE) मार्केट की जानकारी

$ 1.96M
$ 1.96M$ 1.96M

--
----

$ 3.09M
$ 3.09M$ 3.09M

1.59B
1.59B 1.59B

2,500,000,000.0
2,500,000,000.0 2,500,000,000.0

Data Lake का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.59B है, कुल आपूर्ति 2500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.09M है.

Data Lake (LAKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Data Lake का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Data Lake का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001020187 था.
पिछले 60 दिनों में, Data Lake का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001131487 था.
पिछले 90 दिनों में, Data Lake का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.69%
30 दिन$ -0.0001020187-8.26%
60 दिन$ +0.0001131487+9.17%
90 दिन$ 0--

Data Lake (LAKE) क्या है

Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Data Lake प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Data Lake (LAKE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Data Lake (LAKE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Data Lake के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Data Lake प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

LAKE लोकल करेंसी में

Data Lake (LAKE) टोकन का अर्थशास्त्र

Data Lake (LAKE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LAKE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Data Lake (LAKE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Data Lake (LAKE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव LAKE प्राइस 0.00123423 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
LAKE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
LAKE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00123423 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Data Lake का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
LAKE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.96M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
LAKE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
LAKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.59B USD है.
LAKE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
LAKE ने 0.04781821 USD की ATH प्राइस हासिल की.
LAKE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
LAKE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
LAKE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
LAKE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या LAKE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष LAKE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए LAKE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:32:23 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.