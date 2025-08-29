Data Lake मूल्य (LAKE)
+0.75%
-6.69%
-0.06%
-0.06%
Data Lake (LAKE) रियल-टाइम प्राइस $0.00123423 है. पिछले 24 घंटों में, LAKE ने $ 0.00119818 के कम और $ 0.00138491 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. LAKE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04781821 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में LAKE में +0.75%, 24 घंटों में -6.69%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Data Lake का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.96M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. LAKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.59B है, कुल आपूर्ति 2500000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.09M है.
आज के दिन के दौरान, Data Lake का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Data Lake का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001020187 था.
पिछले 60 दिनों में, Data Lake का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001131487 था.
पिछले 90 दिनों में, Data Lake का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.69%
|30 दिन
|$ -0.0001020187
|-8.26%
|60 दिन
|$ +0.0001131487
|+9.17%
|90 दिन
|$ 0
|--
Data Lake has built a global medical data donation program - tokenised and created with web3 technologies - in order to solve the most pressing issue in medical science; access to high-quality medical data. Data Lake system uses blockchain technology to record and verify donor consent, ensuring their data is only used with express permission as evidenced on the blockchain. This consent system is running on Polygon chain, an ETH L2 chain with low fees, fast transactions, and optimal scalability. Additionally our medical data ecosystem is powered by $LAKE, an ERC20 token on Ethereum chain that is an entry-ticket to participating, powers donors rewards, and has various other utilities.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Data Lake (LAKE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Data Lake (LAKE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Data Lake के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Data Lake प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Data Lake (LAKE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. LAKE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
