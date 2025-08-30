Dat Boi मूल्य (DATBOI)
Dat Boi (DATBOI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DATBOI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DATBOI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01074087 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DATBOI में --, 24 घंटों में -0.75%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.58% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dat Boi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 19.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DATBOI की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00M है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 19.01K है.
आज के दिन के दौरान, Dat Boi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dat Boi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dat Boi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dat Boi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.75%
|30 दिन
|$ 0
|+8.25%
|60 दिन
|$ 0
|+56.63%
|90 दिन
|$ 0
|--
Here comes Dat Boi!!! O Shit Waddup! You just rolled into the sickest meme on the internet! This ain't no snooze-fest like your grandpappy’s crypto. Nah, we're here to ride the wild side on a unicycle, fueled by nothin' but memes and big dreams! If you thought crypto was just about numbers and boring tech talk, you gotta wake up! Dat Boi Token is here to change the game, making web3 all about fun and vibes for all you memers and dreamers out there.
Dat Boi (DATBOI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DATBOI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
