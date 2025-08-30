Dastra Network मूल्य (DAN)
Dastra Network (DAN) रियल-टाइम प्राइस $0.00782597 है. पिछले 24 घंटों में, DAN ने $ 0.00782597 के कम और $ 0.00782597 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DAN की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02999587 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DAN में --, 24 घंटों में 0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dastra Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 986.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DAN की मार्केट में उपलब्ध राशि 126.04M है, कुल आपूर्ति 520000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 4.07M है.
आज के दिन के दौरान, Dastra Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dastra Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 60 दिनों में, Dastra Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0.0000000000 था.
पिछले 90 दिनों में, Dastra Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000000001865467757 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0.0
|0.00%
|30 दिन
|$ 0.0000000000
|0.00%
|60 दिन
|$ 0.0000000000
|0.00%
|90 दिन
|$ -0.000000001865467757
|-0.00%
Dastra.Network, a cutting-edge WEB 3 ecosystem. Our mission is to provide IT startups and high-tech companies with a comprehensive range of services for the development and implementation of innovative WEB 3 products and solutions. At Dastra.Network, we transform the complex world of blockchain into an understandable and accessible infrastructure, encompassing key tools for successful operation in the WEB 3 era: * Creation of tokens and NFTs in the most demanded blockchain networks. * Project placement on our launchpad for effective fundraising. * DAO organization for decentralized management and community-driven key decision making. * Conducting AirDrops to expand your audience and increase loyalty. * Organizing staking to enhance the long-term attractiveness of your tokens. We are committed to making WEB 3 solutions not only technologically advanced but also intuitive and accessible to everyone. Our approach combines innovation with practicality, eliminating technical barriers and opening new opportunities for your business.
Dastra Network (DAN) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DAN टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
