Dash Diamond मूल्य (DASHD)
--
--
-9.83%
-9.83%
Dash Diamond (DASHD) रियल-टाइम प्राइस $0.00111303 है. पिछले 24 घंटों में, DASHD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DASHD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 54.7 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DASHD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -9.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dash Diamond का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 504.01K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DASHD की मार्केट में उपलब्ध राशि 452.83M है, कुल आपूर्ति 452828752.5670337 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 504.01K है.
आज के दिन के दौरान, Dash Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dash Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000631503 था.
पिछले 60 दिनों में, Dash Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000428787 था.
पिछले 90 दिनों में, Dash Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0003480655031041587 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0000631503
|-5.67%
|60 दिन
|$ -0.0000428787
|-3.85%
|90 दिन
|$ -0.0003480655031041587
|-23.82%
Dash Diamond is a coin that rewards social behavior in the DECENOMY ecosystem. Every economic system has a profit motive, so does DECENOMY. But in almost all ecosystems social behavior usually comes at a cost, which is fundamentally wrong. If people are socially secure and behave socially in such an economic system, then such an economic system is much more powerful.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dash Diamond (DASHD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dash Diamond (DASHD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dash Diamond के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Dash Diamond प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Dash Diamond (DASHD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DASHD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
