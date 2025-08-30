Darwinia Commitment मूल्य (KTON)
Darwinia Commitment (KTON) रियल-टाइम प्राइस $3.49 है. पिछले 24 घंटों में, KTON ने $ 3.49 के कम और $ 3.59 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. KTON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 416.09 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 1.71 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में KTON में -0.01%, 24 घंटों में -2.45%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Darwinia Commitment का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 520.57K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. KTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 148.99K है, कुल आपूर्ति 148988.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 520.57K है.
आज के दिन के दौरान, Darwinia Commitment का USD में मूल्य बदलाव $ -0.088089662644019 था.
पिछले 30 दिनों में, Darwinia Commitment का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0408389330 था.
पिछले 60 दिनों में, Darwinia Commitment का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4993317500 था.
पिछले 90 दिनों में, Darwinia Commitment का USD में मूल्य बदलाव $ -0.054510206837418 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.088089662644019
|-2.45%
|30 दिन
|$ -0.0408389330
|-1.17%
|60 दिन
|$ +0.4993317500
|+14.31%
|90 दिन
|$ -0.054510206837418
|-1.53%
KTON is a derivative commitment token of RING (Darwinia Network native token), which encourages long-term involvement. RING holders can voluntarily lock RING for 3–36 months and get KTON as rewards, compensating for the liquidity loss. KTON can be staked for staking rewards and obtaining voting power to participate in the governance. Darwinia Network is a decentralized heterogeneous cross-chain bridge protocol built on Substrate, serves as critical infrastructure for interoperability across the blockchain networks. Darwinia Network focuses on decentralized cross-chain token swap, exchange, and market and enables single-chain application upgrade to cross-chain version, including Defi, Game, DEX, NFT market, and more. Its vision is to build the future Internet of Tokens.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Darwinia Commitment (KTON) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Darwinia Commitment (KTON) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Darwinia Commitment के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Darwinia Commitment प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Darwinia Commitment (KTON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. KTON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.