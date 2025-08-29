DarkPino मूल्य (DPINO)
DarkPino (DPINO) रियल-टाइम प्राइस $0.01145049 है. पिछले 24 घंटों में, DPINO ने $ 0.00992755 के कम और $ 0.0121902 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DPINO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0121902 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00277328 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DPINO में -1.47%, 24 घंटों में +10.03%, तथा पिछले 7 दिनों में +27.18% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DarkPino का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.45M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DPINO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M है, कुल आपूर्ति 999996316.5548071 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.45M है.
आज के दिन के दौरान, DarkPino का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00104363 था.
पिछले 30 दिनों में, DarkPino का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0043489785 था.
पिछले 60 दिनों में, DarkPino का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0182388843 था.
पिछले 90 दिनों में, DarkPino का USD में मूल्य बदलाव $ +0.006149273491179527 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00104363
|+10.03%
|30 दिन
|$ +0.0043489785
|+37.98%
|60 दिन
|$ +0.0182388843
|+159.28%
|90 दिन
|$ +0.006149273491179527
|+116.00%
We are a meme coin to get people together and have fun, be a part of a solid community. We have a clear roadmap: $10M – $50M MC: “Degen Renaissance” AI Bot Integration (Phase 1): Meme Generator + Burn Bot → create memes, burn supply. Dark Pino GPT bot trained on degenerate lore. Dark Pino Voice Cloner + Meme Synth Tool Speak like Dark Pino, post memes via voice commands. Pino/Pino NFTs = Access Keys Launch "Darklist" NFT access cards for exclusive event voting, content, AI tools. Monthly IRL/Metaverse Parties Livestreamed Jungle/Gorilla/Strip Club themes. “Pino vs Pino” Battle Arena (on-chain PvP via meme duels). $50M – $260M MC: “AI Uprising” AI Bot (Phase 2): Open-source Pino AI bot for community memes. Meme → vote → top-voted memes get burned into lore & token rewards. Launch Dark DAO Community governs meme direction, burns, treasury. $DPINO = power in chaos. Staking + Treasury Yield Pools Degens stake NFTs or $DPINO to gain voting multipliers or rare NFTs. $250M – $1B+ MC: “The Meme Empire” Dark Pino AI Terminal App Built-in meme tools, bot access, wallet, and feed. Celeb Deepfake Endorsement Engine Use your $DPINO to commission AI-generated celeb meme videos (satire protected). Solana Ecosystem Partnerships Bring in GameFi projects, degenerate DAOs, and culture tokens. Netflix-Style Docu-Comedy Pitch “Dark Pino: Betrayal to Billions” $DPINO Debit Card Launch with meme-based rewards (IRL strip club perks, merch, gorilla mask discounts).
