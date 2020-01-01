Dark Magician Girl (DMG) टोकन का अर्थशास्त्र Dark Magician Girl (DMG) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Dark Magician Girl (DMG) जानकारी Dark Magician Girl is a memecoin of the most kawaii Yu Gi Oh waifu on the Solana blockchain. We aim to bridge the gap between anime and crypto, with plans of releasing merchandise (body pillows and PJs mainly, maybe some slippers too), and an NFT collection. We also aim to build a V2 website that will have a lot of interactive features and be a lot of fun to use and waste time on. The endgame is build a cult-like community that will never waiver under pressure, and to have a lot of fun along the way. आधिकारिक वेबसाइट: https://dmgsol.xyz/ अभी DMG खरीदें!

Dark Magician Girl (DMG) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Dark Magician Girl (DMG) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 80.77K $ 80.77K $ 80.77K कुल आपूर्ति: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 998.74M $ 998.74M $ 998.74M FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 80.77K $ 80.77K $ 80.77K अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0 $ 0 $ 0 Dark Magician Girl (DMG) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Dark Magician Girl (DMG) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Dark Magician Girl (DMG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: DMG टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने DMG मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप DMG के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो DMG टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

