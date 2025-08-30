Dark MAGA मूल्य (DMAGA)
Dark MAGA (DMAGA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DMAGA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DMAGA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.085078 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DMAGA में -3.77%, 24 घंटों में -5.60%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.15% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dark MAGA का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 359.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DMAGA की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.94M है, कुल आपूर्ति 999942608.807389 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 359.75K है.
आज के दिन के दौरान, Dark MAGA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dark MAGA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dark MAGA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dark MAGA का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.60%
|30 दिन
|$ 0
|-22.74%
|60 दिन
|$ 0
|-47.54%
|90 दिन
|$ 0
|--
DMAGA (Dark MAGA) is a Solana-based cryptocurrency designed to capture the spirit of the Dark MAGA (Make America Great Again) movement. DMAGA emerged amid rising political tensions in the United States, serving as a digital rallying point for supporters of President Donald Trump and the ideologies tied to his administration. Donald Trump, the 45th President of the United States, has garnered passionate support. Even after leaving office, his influence continues to loom over the political landscape, spawning movements like "Dark MAGA," characterized by an aggressive stance. DMAGA is a digital manifestation of this ethos. Launched on the Solana blockchain for its performance and low transaction costs, Solana's scalability and speed make it ideal for decentralized applications and assets, including political tokens like DMAGA. The coin's purpose goes beyond financial transactions, serving as a symbol of allegiance and a means of fundraising for Dark MAGA causes. A pivotal moment for DMAGA was the assassination attempt on July 13, 2024, when a highly publicized attempt on Donald Trump's life shocked the nation. This incident galvanized the Dark MAGA movement, intensifying their resolve and embedding their beliefs in the cryptocurrency. DMAGA represents more than just a cryptocurrency; it is a digital emblem of a politically charged movement. Rooted in Trump's ethos and catalyzed by dramatic events, DMAGA serves as a conduit for political expression, financial interaction, and ideological solidarity within the Dark MAGA community.
