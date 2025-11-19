एक्सचेंजDEX+
Dark Cheems का आज का लाइव मूल्य 0.00031358 USD है.TOTAKEKE का मार्केट कैप 313,953 USD है. भारत में TOTAKEKE से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

TOTAKEKE की अधिक जानकारी

TOTAKEKE प्राइस की जानकारी

TOTAKEKE क्या है

TOTAKEKE आधिकारिक वेबसाइट

TOTAKEKE टोकन का अर्थशास्त्र

TOTAKEKE प्राइस का पूर्वानुमान

$0.00031415
Dark Cheems (TOTAKEKE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 16:27:19 (UTC+8)

Dark Cheems का आज का मूल्य

आज Dark Cheems (TOTAKEKE) का लाइव मूल्य $ 0.00031358 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.35% का बदलाव आया है. मौजूदा TOTAKEKE से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00031358 प्रति TOTAKEKE है.

$ 313,953 के मार्केट कैप के अनुसार Dark Cheems करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B TOTAKEKE है. पिछले 24 घंटों के दौरान, TOTAKEKE की ट्रेडिंग $ 0.00029879 (निम्न) और $ 0.00034257 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.01529702 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00027913 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में TOTAKEKE में पिछले एक घंटे में +3.88% और पिछले 7 दिनों में -26.42% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Dark Cheems (TOTAKEKE) मार्केट की जानकारी

$ 313.95K
$ 313.95K$ 313.95K

--
----

$ 313.95K
$ 313.95K$ 313.95K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Dark Cheems का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 313.95K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. TOTAKEKE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 313.95K है.

Dark Cheems की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00029879
$ 0.00029879$ 0.00029879
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00034257
$ 0.00034257$ 0.00034257
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00029879
$ 0.00029879$ 0.00029879

$ 0.00034257
$ 0.00034257$ 0.00034257

$ 0.01529702
$ 0.01529702$ 0.01529702

$ 0.00027913
$ 0.00027913$ 0.00027913

+3.88%

+2.35%

-26.42%

-26.42%

Dark Cheems (TOTAKEKE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dark Cheems का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dark Cheems का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002085776 था.
पिछले 60 दिनों में, Dark Cheems का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002853035 था.
पिछले 90 दिनों में, Dark Cheems का USD में मूल्य बदलाव $ -0.003792244288399746 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0+2.35%
30 दिन$ -0.0002085776-66.51%
60 दिन$ -0.0002853035-90.98%
90 दिन$ -0.003792244288399746-92.36%

Dark Cheems के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Dark Cheems (TOTAKEKE) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में TOTAKEKE का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Dark Cheems (TOTAKEKE) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Dark Cheems के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

Dark Cheems (TOTAKEKE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Dark Cheems के बारे में और जानें

