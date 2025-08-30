Dao Space मूल्य (DAOP)
Dao Space (DAOP) रियल-टाइम प्राइस $0.01041316 है. पिछले 24 घंटों में, DAOP ने $ 0.01035584 के कम और $ 0.01048189 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DAOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.03322172 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00334287 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DAOP में +0.07%, 24 घंटों में -0.16%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dao Space का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DAOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 100000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.04M है.
आज के दिन के दौरान, Dao Space का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dao Space का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002617160 था.
पिछले 60 दिनों में, Dao Space का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006268441 था.
पिछले 90 दिनों में, Dao Space का USD में मूल्य बदलाव $ +0.000844589830554037 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.16%
|30 दिन
|$ +0.0002617160
|+2.51%
|60 दिन
|$ +0.0006268441
|+6.02%
|90 दिन
|$ +0.000844589830554037
|+8.83%
What is the project about? Dao Space is a blockchain incubator and launchpad that empowers innovators and project developers through access to funding, community and partnership building, and a full support system to help drive the future of blockchain. The Dao Space platform helps streamline the launch process for new and existing teams looking to make an impact in the crypto scene while providing private and secure opportunities for its community. What makes your project unique? Dao Space offers a low risk alternative for traditional retail investors but limiting the allocation amount, meaning projects also gain a larger loyal following but distributing tokens across a wide audience. Dao Space is built to serve retail investors looking to grow their capital but cannot afford to risk large portions of their money. History of your project. The Daospace project was first conceived when it published the whitepaper in December 2022. The more technical details of how the Launchpad system will work were published in January 2023. A whitelist pre-sale was held in February 2023, and Launchpad went live in March 2023. What’s next for your project? As of now, free NFT minting application has been activated on our website in return for @DAOP token collateral. Next, the Launchpad Platform will be added to run IDOs through the website. Dao Space is considered a complete solution, especially in crowdfunding, community building, and blockchain marketing. It has all the resources and technology one would expect. What can your token be used for? Featuring a launchpad with a tiered allocation mechanism, Dao Space enables $DAOP holders to reedem their tokens and earn while gaining access to quality, procured blockchain through private sales and initial offerings. Investors can trade $DAOP tokens for free with NFT, thus gaining the right to higher purchases from IDOs.
Dao Space (DAOP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है.
