Dante (DGPU) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DGPU ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DGPU की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DGPU में +0.77%, 24 घंटों में -4.07%, तथा पिछले 7 दिनों में +23.34% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dante का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 107.97K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DGPU की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M है, कुल आपूर्ति 999842485.325791 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 107.97K है.
आज के दिन के दौरान, Dante का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dante का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dante का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dante का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.07%
|30 दिन
|$ 0
|+1.55%
|60 दिन
|$ 0
|-60.75%
|90 दिन
|$ 0
|--
DanteGPU is a decentralized platform that enables AI agents to efficiently utilize distributed GPU resources through the Solana blockchain. DanteGPU democratizes GPU access by eliminating central control, making high-performance computing available to everyone. With a decentralized infrastructure, GPU providers can offer their unused resources directly to AI developers and researchers, ensuring fair and efficient access to computing power. DanteGPU consists of two core marketplaces: an AI Agent Marketplace and a GPU Renting Marketplace. What makes DanteGPU unique is the integration of its own AI agent, Dantian AI, which optimizes usage by recommending the best AI agent-GPU matches. Users are free to manually choose GPUs, but the system provides optimized recommendations for better performance. Dante Token is a fully decentralized coin issued on the Solana blockchain. It was launched via pump.fun, ensuring an open-market and fair distribution. While the token is market-driven, it will also serve as a utility token within the DanteGPU ecosystem. Users can pay with either dGPU or Stablecoins, but using Dante Token will come with benefits such as discounts and incentives.
Dante (DGPU) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DGPU टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
