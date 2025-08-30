Dank Memes मूल्य (DANK)
Dank Memes (DANK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DANK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DANK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00210921 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DANK में -2.07%, 24 घंटों में -10.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -13.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Dank Memes का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 613.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DANK की मार्केट में उपलब्ध राशि 974.27M है, कुल आपूर्ति 974269808.024005 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 613.34K है.
आज के दिन के दौरान, Dank Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dank Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dank Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dank Memes का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-10.95%
|30 दिन
|$ 0
|-40.41%
|60 दिन
|$ 0
|+17.20%
|90 दिन
|$ 0
|--
Dank Memes is a meme-inspired token that embodies the irreverent spirit of dank culture and internet memes. Built for the community of humor enthusiasts and crypto degens alike, Dank Memes celebrates the absurdity, creativity, and chaotic energy of meme lords everywhere. Whether you're trading, hodling, or just vibing, this token is your ticket to the dankest corners of the blockchain. All memes on the internet are dank by definition.
