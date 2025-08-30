DAM IT मूल्य ($DAMMIT)
DAM IT ($DAMMIT) रियल-टाइम प्राइस $0.00002824 है. पिछले 24 घंटों में, $DAMMIT ने $ 0.00002417 के कम और $ 0.00003002 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $DAMMIT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00027026 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001434 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $DAMMIT में +1.24%, 24 घंटों में +16.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.64% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
DAM IT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 28.09K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $DAMMIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 994.86M है, कुल आपूर्ति 994860772.076928 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 28.09K है.
आज के दिन के दौरान, DAM IT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, DAM IT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000071985 था.
पिछले 60 दिनों में, DAM IT का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000129240 था.
पिछले 90 दिनों में, DAM IT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+16.81%
|30 दिन
|$ -0.0000071985
|-25.49%
|60 दिन
|$ -0.0000129240
|-45.76%
|90 दिन
|$ 0
|--
The project narrative goes off the saying ''damn it'', but it's switched up. it is changed to ''Dam it'', so it plays with both ''damn it'' and ''dam it'' as in a dam stopping water. for this reason the face of the coin is a beaver. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DAM IT ($DAMMIT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $DAMMIT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
