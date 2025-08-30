dak मूल्य (DAK)
dak (DAK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DAK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DAK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00123006 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DAK में --, 24 घंटों में -0.03%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.17% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
dak का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 18.92K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DAK की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 18.92K है.
आज के दिन के दौरान, dak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, dak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, dak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, dak का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.03%
|30 दिन
|$ 0
|-17.38%
|60 दिन
|$ 0
|+10.93%
|90 दिन
|$ 0
|--
dak is a cryptocurrency built on the Sui blockchain, launched in 2024. The project aims to provide users with a secure and efficient platform for transactions, governance, and decentralized finance (DeFi) applications. The token, $DAK, has a fixed supply of 1 billion tokens and is designed for use within the Sui ecosystem, where it can be traded for $SUI on decentralized platforms such as HOP.AG and CETUS. Users need a Sui-compatible wallet to hold and trade $DAK. The project emphasizes community-driven governance, allowing token holders to participate in decision-making processes related to protocol upgrades and future developments.
dak (DAK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DAK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
