Dafi Protocol लोगो

Dafi Protocol मूल्य (DAFI)

गैर-सूचीबद्ध

1 DAFI से USD लाइव प्राइस:

$0.00046399
$0.00046399$0.00046399
-7.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Dafi Protocol (DAFI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:37:57 (UTC+8)

Dafi Protocol (DAFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.207531
$ 0.207531$ 0.207531

$ 0
$ 0$ 0

-0.23%

-7.90%

-5.36%

-5.36%

Dafi Protocol (DAFI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DAFI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DAFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.207531 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DAFI में -0.23%, 24 घंटों में -7.90%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Dafi Protocol (DAFI) मार्केट की जानकारी

$ 262.23K
$ 262.23K$ 262.23K

--
----

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

565.33M
565.33M 565.33M

2,250,000,000.0
2,250,000,000.0 2,250,000,000.0

Dafi Protocol का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 262.23K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DAFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 565.33M है, कुल आपूर्ति 2250000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.04M है.

Dafi Protocol (DAFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Dafi Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Dafi Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Dafi Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Dafi Protocol का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-7.90%
30 दिन$ 0-3.24%
60 दिन$ 0+17.77%
90 दिन$ 0--

Dafi Protocol (DAFI) क्या है

Dafi creates synthetics to reward networks, for long term users Dafi solves the biggest issue within decentralized economies - by rewarding users later, instead of earlier.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Dafi Protocol (DAFI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Dafi Protocol प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Dafi Protocol (DAFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Dafi Protocol (DAFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Dafi Protocol के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Dafi Protocol प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DAFI लोकल करेंसी में

Dafi Protocol (DAFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Dafi Protocol (DAFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DAFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Dafi Protocol (DAFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Dafi Protocol (DAFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DAFI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DAFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DAFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Dafi Protocol का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DAFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 262.23K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DAFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DAFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 565.33M USD है.
DAFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DAFI ने 0.207531 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DAFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DAFI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DAFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DAFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DAFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DAFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DAFI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:37:57 (UTC+8)

