DADI Insight Token का आज का लाइव मूल्य 17.39 USD है.DIT का मार्केट कैप 9,584,585 USD है. भारत में DIT से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

1 DIT से USD लाइव प्राइस:

$17.39
-2.30%1D
-2.30%1D
DADI Insight Token (DIT) मूल्य का लाइव चार्ट
DADI Insight Token का आज का मूल्य

आज DADI Insight Token (DIT) का लाइव मूल्य $ 17.39 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 2.31% का बदलाव आया है. मौजूदा DIT से USD कन्वर्ज़न दर $ 17.39 प्रति DIT है.

$ 9,584,585 के मार्केट कैप के अनुसार DADI Insight Token करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 551.28K DIT है. पिछले 24 घंटों के दौरान, DIT की ट्रेडिंग $ 16.17 (निम्न) और $ 19.24 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 21.61 और सबसे निम्न स्तर $ 7.47 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में DIT में पिछले एक घंटे में +2.80% और पिछले 7 दिनों में -0.22% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

DADI Insight Token (DIT) मार्केट की जानकारी

$ 9.58M
$ 9.58M$ 9.58M

--
----

$ 26.08M
$ 26.08M$ 26.08M

551.28K
551.28K 551.28K

1,500,000.0
1,500,000.0 1,500,000.0

DADI Insight Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.58M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DIT की मार्केट में उपलब्ध राशि 551.28K है, कुल आपूर्ति 1500000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 26.08M है.

DADI Insight Token की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 16.17
$ 16.17$ 16.17
24 घंटे में न्यूनतम
$ 19.24
$ 19.24$ 19.24
24 घंटे में उच्चतम

$ 16.17
$ 16.17$ 16.17

$ 19.24
$ 19.24$ 19.24

$ 21.61
$ 21.61$ 21.61

$ 7.47
$ 7.47$ 7.47

+2.80%

-2.30%

-0.22%

-0.22%

DADI Insight Token (DIT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, DADI Insight Token का USD में मूल्य बदलाव $ -0.41063262942936 था.
पिछले 30 दिनों में, DADI Insight Token का USD में मूल्य बदलाव $ +7.8627580750 था.
पिछले 60 दिनों में, DADI Insight Token का USD में मूल्य बदलाव $ +15.1865896160 था.
पिछले 90 दिनों में, DADI Insight Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.41063262942936-2.30%
30 दिन$ +7.8627580750+45.21%
60 दिन$ +15.1865896160+87.33%
90 दिन$ 0--

DADI Insight Token के लिए प्राइस पूर्वानुमान

DADI Insight Token (DIT) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में DIT का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
DADI Insight Token (DIT) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, DADI Insight Token के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में DADI Insight Token की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए DIT के प्राइस पूर्वानुमान के लिए DADI Insight Tokenप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न DADI Insight Token

2030 में 1 DADI Insight Token का मूल्य कितना होगा?
अगर DADI Insight Token 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. DADI Insight Token के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
DADI Insight Token (DIT) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

DADI Insight Token के बारे में और जानें

