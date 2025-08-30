DADDYCHILL की अधिक जानकारी

Daddy Chill लोगो

Daddy Chill मूल्य (DADDYCHILL)

गैर-सूचीबद्ध

1 DADDYCHILL से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.60%1D
USD
Daddy Chill (DADDYCHILL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:15:09 (UTC+8)

Daddy Chill (DADDYCHILL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00648647
$ 0.00648647$ 0.00648647

$ 0
$ 0$ 0

+1.39%

-4.62%

+16.98%

+16.98%

Daddy Chill (DADDYCHILL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, DADDYCHILL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. DADDYCHILL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00648647 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में DADDYCHILL में +1.39%, 24 घंटों में -4.62%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Daddy Chill (DADDYCHILL) मार्केट की जानकारी

$ 41.90K
$ 41.90K$ 41.90K

--
----

$ 41.90K
$ 41.90K$ 41.90K

999.55M
999.55M 999.55M

999,549,461.012154
999,549,461.012154 999,549,461.012154

Daddy Chill का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.90K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. DADDYCHILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.55M है, कुल आपूर्ति 999549461.012154 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 41.90K है.

Daddy Chill (DADDYCHILL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Daddy Chill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Daddy Chill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Daddy Chill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Daddy Chill का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.62%
30 दिन$ 0+18.01%
60 दिन$ 0+37.63%
90 दिन$ 0--

Daddy Chill (DADDYCHILL) क्या है

Daddy Chill is a cryptocurrency token developed on the Solana blockchain. The project aims to provide users with fast and low-cost transactions within the decentralized finance (DeFi) ecosystem. By leveraging Solana's high throughput and low latency, Daddy Chill seeks to enhance user experience. Additionally, the project plans to engage the community through various events and rewards to encourage active participation.

Daddy Chill (DADDYCHILL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Daddy Chill प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Daddy Chill (DADDYCHILL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Daddy Chill (DADDYCHILL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Daddy Chill के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Daddy Chill प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

DADDYCHILL लोकल करेंसी में

Daddy Chill (DADDYCHILL) टोकन का अर्थशास्त्र

Daddy Chill (DADDYCHILL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. DADDYCHILL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Daddy Chill (DADDYCHILL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Daddy Chill (DADDYCHILL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव DADDYCHILL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
DADDYCHILL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
DADDYCHILL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Daddy Chill का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
DADDYCHILL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 41.90K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
DADDYCHILL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
DADDYCHILL की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.55M USD है.
DADDYCHILL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
DADDYCHILL ने 0.00648647 USD की ATH प्राइस हासिल की.
DADDYCHILL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
DADDYCHILL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
DADDYCHILL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
DADDYCHILL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या DADDYCHILL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष DADDYCHILL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए DADDYCHILL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:15:09 (UTC+8)

