CZ THE GOAT मूल्य (CZGOAT)
CZ THE GOAT (CZGOAT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CZGOAT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CZGOAT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0093404 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CZGOAT में +0.62%, 24 घंटों में -7.24%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CZ THE GOAT का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 156.42K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CZGOAT की मार्केट में उपलब्ध राशि 831.50M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 188.12K है.
आज के दिन के दौरान, CZ THE GOAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CZ THE GOAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CZ THE GOAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CZ THE GOAT का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-7.24%
|30 दिन
|$ 0
|+40.70%
|60 दिन
|$ 0
|-16.93%
|90 दिन
|$ 0
|--
CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume! CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT” Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.
CZ THE GOAT (CZGOAT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CZGOAT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
