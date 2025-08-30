CyOp New Era मूल्य (CYOP)
CyOp New Era (CYOP) रियल-टाइम प्राइस $0.34909 है. पिछले 24 घंटों में, CYOP ने $ 0.342455 के कम और $ 0.378596 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.687607 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.098797 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYOP में +1.09%, 24 घंटों में -6.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -38.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CyOp New Era का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 348.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 348.56K है.
आज के दिन के दौरान, CyOp New Era का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0260878868933709 था.
पिछले 30 दिनों में, CyOp New Era का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0883442761 था.
पिछले 60 दिनों में, CyOp New Era का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5501761730 था.
पिछले 90 दिनों में, CyOp New Era का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0313353200951177 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0260878868933709
|-6.95%
|30 दिन
|$ -0.0883442761
|-25.30%
|60 दिन
|$ +0.5501761730
|+157.60%
|90 दिन
|$ +0.0313353200951177
|+9.86%
CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.
