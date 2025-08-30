CYOP की अधिक जानकारी

CyOp New Era लोगो

CyOp New Era मूल्य (CYOP)

गैर-सूचीबद्ध

1 CYOP से USD लाइव प्राइस:

$0.348559
$0.348559$0.348559
-7.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
CyOp New Era (CYOP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:37:29 (UTC+8)

CyOp New Era (CYOP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.342455
$ 0.342455$ 0.342455
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.378596
$ 0.378596$ 0.378596
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.342455
$ 0.342455$ 0.342455

$ 0.378596
$ 0.378596$ 0.378596

$ 0.687607
$ 0.687607$ 0.687607

$ 0.098797
$ 0.098797$ 0.098797

+1.09%

-6.95%

-38.75%

-38.75%

CyOp New Era (CYOP) रियल-टाइम प्राइस $0.34909 है. पिछले 24 घंटों में, CYOP ने $ 0.342455 के कम और $ 0.378596 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYOP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.687607 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.098797 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYOP में +1.09%, 24 घंटों में -6.95%, तथा पिछले 7 दिनों में -38.75% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CyOp New Era (CYOP) मार्केट की जानकारी

$ 348.56K
$ 348.56K$ 348.56K

--
----

$ 348.56K
$ 348.56K$ 348.56K

1.00M
1.00M 1.00M

1,000,000.0
1,000,000.0 1,000,000.0

CyOp New Era का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 348.56K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 348.56K है.

CyOp New Era (CYOP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CyOp New Era का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0260878868933709 था.
पिछले 30 दिनों में, CyOp New Era का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0883442761 था.
पिछले 60 दिनों में, CyOp New Era का USD में मूल्य बदलाव $ +0.5501761730 था.
पिछले 90 दिनों में, CyOp New Era का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0313353200951177 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0260878868933709-6.95%
30 दिन$ -0.0883442761-25.30%
60 दिन$ +0.5501761730+157.60%
90 दिन$ +0.0313353200951177+9.86%

CyOp New Era (CYOP) क्या है

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

CyOp New Era प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CyOp New Era (CYOP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CyOp New Era (CYOP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CyOp New Era के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CyOp New Era प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CYOP लोकल करेंसी में

CyOp New Era (CYOP) टोकन का अर्थशास्त्र

CyOp New Era (CYOP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CYOP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CyOp New Era (CYOP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CyOp New Era (CYOP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CYOP प्राइस 0.34909 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CYOP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CYOP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.34909 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CyOp New Era का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CYOP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 348.56K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CYOP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CYOP की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M USD है.
CYOP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CYOP ने 0.687607 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CYOP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CYOP ने 0.098797 USD की ATL प्राइस देखी.
CYOP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CYOP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CYOP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CYOP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CYOP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 03:37:29 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.