CYI by Virtuals लोगो

CYI by Virtuals मूल्य (CYI)

गैर-सूचीबद्ध

1 CYI से USD लाइव प्राइस:

$0.00060092
$0.00060092$0.00060092
-4.90%1D
mexc
USD
CYI by Virtuals (CYI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:48:37 (UTC+8)

CYI by Virtuals (CYI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00863419
$ 0.00863419$ 0.00863419

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.97%

-5.60%

-5.60%

CYI by Virtuals (CYI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CYI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00863419 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYI में --, 24 घंटों में -4.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CYI by Virtuals (CYI) मार्केट की जानकारी

$ 603.15K
$ 603.15K$ 603.15K

--
----

$ 603.15K
$ 603.15K$ 603.15K

996.01M
996.01M 996.01M

996,011,075.543142
996,011,075.543142 996,011,075.543142

CYI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 603.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYI की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.01M है, कुल आपूर्ति 996011075.543142 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 603.15K है.

CYI by Virtuals (CYI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CYI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CYI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CYI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CYI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.97%
30 दिन$ 0-32.28%
60 दिन$ 0-35.41%
90 दिन$ 0--

CYI by Virtuals (CYI) क्या है

This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.

CYI by Virtuals (CYI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CYI by Virtuals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CYI by Virtuals (CYI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CYI by Virtuals (CYI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CYI by Virtuals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CYI by Virtuals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CYI लोकल करेंसी में

CYI by Virtuals (CYI) टोकन का अर्थशास्त्र

CYI by Virtuals (CYI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CYI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CYI by Virtuals (CYI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CYI by Virtuals (CYI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CYI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CYI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CYI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CYI by Virtuals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CYI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 603.15K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CYI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CYI की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.01M USD है.
CYI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CYI ने 0.00863419 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CYI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CYI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CYI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CYI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CYI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CYI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CYI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:48:37 (UTC+8)

CYI by Virtuals (CYI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.