CYI by Virtuals (CYI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CYI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00863419 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYI में --, 24 घंटों में -4.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.60% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CYI by Virtuals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 603.15K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYI की मार्केट में उपलब्ध राशि 996.01M है, कुल आपूर्ति 996011075.543142 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 603.15K है.
आज के दिन के दौरान, CYI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CYI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CYI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CYI by Virtuals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.97%
|30 दिन
|$ 0
|-32.28%
|60 दिन
|$ 0
|-35.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
This is an AI agent on Virtuals like Luna and Aixbt. It has over $3m market cap and is in top 1% of virtuals tokens. The CYI token is the first defi token and supports training of the AI agent on curated defi and yield farm information daily. The AI agent is already acting autonomously in cryptotwitter and will be building capabilities over next few weeks. We anticipate in early 2025 the AI agent will be controlling its own wallet and capable to provide yield farming revenue to holders.
CYI by Virtuals (CYI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CYI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
