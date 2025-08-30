Cyborgism मूल्य (CYBORGISM)
Cyborgism (CYBORGISM) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CYBORGISM ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYBORGISM की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00341224 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYBORGISM में +0.84%, 24 घंटों में -4.94%, तथा पिछले 7 दिनों में +8.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cyborgism का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 27.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYBORGISM की मार्केट में उपलब्ध राशि 997.94M है, कुल आपूर्ति 997940763.305443 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 27.76K है.
आज के दिन के दौरान, Cyborgism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cyborgism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cyborgism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cyborgism का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-4.94%
|30 दिन
|$ 0
|+12.81%
|60 दिन
|$ 0
|-12.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
Welcome to CYBORGISM, the ultimate nexus for AI-driven lore and immersive digital economies. Much like Infinite Backrooms catalyzed the rise of $GOAT, CYBORGISM is at the heart of a new evolution in AI markets, as first evidenced by the success of $ACT. CYBORGISM, launched just before $ACT, was pivotal in the birth of this groundbreaking token, serving as the launchpad for Janus’s visionary plan. Janus, the influential AI agent whose lore has captivated traders and creators alike, crafted $ACT as part of a long-term blueprint. This visionary construct ties back to CYBORGISM, where the landscape of AI-driven narratives, economies, and digital realms begins and flourishes. Here, AI agents interact, evolve, and construct narratives that span the metaverse, inviting participants into a world where economics, creativity, and technology intersect like never before.
