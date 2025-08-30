Cybertrader AI मूल्य (CYB)
--
--
-1.82%
-1.82%
Cybertrader AI (CYB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CYB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00127982 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYB में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -1.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cybertrader AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYB की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.43M है, कुल आपूर्ति 962432585.218477 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.54K है.
आज के दिन के दौरान, Cybertrader AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cybertrader AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cybertrader AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cybertrader AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+35.42%
|60 दिन
|$ 0
|+18.41%
|90 दिन
|$ 0
|--
CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations
Cybertrader AI (CYB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CYB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
