Cybertrader AI लोगो

Cybertrader AI मूल्य (CYB)

गैर-सूचीबद्ध

1 CYB से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Cybertrader AI (CYB) मूल्य का लाइव चार्ट
Cybertrader AI (CYB) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127982
$ 0.00127982$ 0.00127982

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-1.82%

-1.82%

Cybertrader AI (CYB) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CYB ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYB की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00127982 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYB में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -1.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Cybertrader AI (CYB) मार्केट की जानकारी

$ 22.54K
$ 22.54K$ 22.54K

--
----

$ 22.54K
$ 22.54K$ 22.54K

962.43M
962.43M 962.43M

962,432,585.218477
962,432,585.218477 962,432,585.218477

Cybertrader AI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.54K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYB की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.43M है, कुल आपूर्ति 962432585.218477 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 22.54K है.

Cybertrader AI (CYB) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Cybertrader AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cybertrader AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cybertrader AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cybertrader AI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+35.42%
60 दिन$ 0+18.41%
90 दिन$ 0--

Cybertrader AI (CYB) क्या है

CyberTrader combines an intelligent AI trading assistant with powerful Solana trading tools. The AI agent helps you analyze tokens, understand market sentiment, and execute trading strategies through natural conversation. Connect your Solana wallet to start interacting with CyberTrader Chat with the AI agent about any token, market trends, or trading strategies Get real-time analysis and insights through natural conversation Execute trades and set up monitoring based on the agent's recommendations

Cybertrader AI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Cybertrader AI (CYB) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Cybertrader AI (CYB) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Cybertrader AI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Cybertrader AI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CYB लोकल करेंसी में

Cybertrader AI (CYB) टोकन का अर्थशास्त्र

Cybertrader AI (CYB) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CYB टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Cybertrader AI (CYB) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Cybertrader AI (CYB) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CYB प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CYB से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CYB से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Cybertrader AI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CYB के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 22.54K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CYB की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CYB की मार्केट में उपलब्ध राशि 962.43M USD है.
CYB की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CYB ने 0.00127982 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CYB का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CYB ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CYB का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CYB के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CYB इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CYB इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CYB का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 08:26:16 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.