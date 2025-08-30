CyberDEX मूल्य (CYDX)
CyberDEX (CYDX) रियल-टाइम प्राइस $0.0016542 है. पिछले 24 घंटों में, CYDX ने $ 0.00165243 के कम और $ 0.00168902 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.077973 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00147545 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYDX में -0.89%, 24 घंटों में -2.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CyberDEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 523.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 315.66M है, कुल आपूर्ति 1600000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.65M है.
आज के दिन के दौरान, CyberDEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CyberDEX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000868223 था.
पिछले 60 दिनों में, CyberDEX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001284482 था.
पिछले 90 दिनों में, CyberDEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006601841341233895 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.02%
|30 दिन
|$ +0.0000868223
|+5.25%
|60 दिन
|$ +0.0001284482
|+7.76%
|90 दिन
|$ -0.0006601841341233895
|-28.52%
CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.
