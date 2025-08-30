CYDX की अधिक जानकारी

CyberDEX लोगो

CyberDEX मूल्य (CYDX)

गैर-सूचीबद्ध

1 CYDX से USD लाइव प्राइस:

-2.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
CyberDEX (CYDX) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:04:38 (UTC+8)

CyberDEX (CYDX) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.89%

-2.02%

+2.85%

+2.85%

CyberDEX (CYDX) रियल-टाइम प्राइस $0.0016542 है. पिछले 24 घंटों में, CYDX ने $ 0.00165243 के कम और $ 0.00168902 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CYDX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.077973 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00147545 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CYDX में -0.89%, 24 घंटों में -2.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.85% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CyberDEX (CYDX) मार्केट की जानकारी

CyberDEX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 523.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CYDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 315.66M है, कुल आपूर्ति 1600000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 2.65M है.

CyberDEX (CYDX) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CyberDEX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CyberDEX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000868223 था.
पिछले 60 दिनों में, CyberDEX का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001284482 था.
पिछले 90 दिनों में, CyberDEX का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006601841341233895 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-2.02%
30 दिन$ +0.0000868223+5.25%
60 दिन$ +0.0001284482+7.76%
90 दिन$ -0.0006601841341233895-28.52%

CyberDEX (CYDX) क्या है

CyberDEX is a decentralised perpetual swaps trading platform functioning on Optimism. The exchange is powered by Synthetix which - by its unique model - allows traders to tap into huge liquidity pools and carry out trades with minimum slippage and market impact. This is done by leveraging Synthetix debt pool (a massive pool of liquidity) that ensures execution in size at the closest price level to the order with minimal impact to the markets traded. This model is sustained by the liquid and immutable stablecoin, sUSD, which is quoted against the tradable synthetic assets with their prices matching the underlying assets using decentralised data oracles such as “Chainlink” and “Pyth”.

CyberDEX प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CyberDEX (CYDX) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CyberDEX (CYDX) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CyberDEX के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CyberDEX प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CYDX लोकल करेंसी में

CyberDEX (CYDX) टोकन का अर्थशास्त्र

CyberDEX (CYDX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CYDX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CyberDEX (CYDX) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CyberDEX (CYDX) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CYDX प्राइस 0.0016542 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CYDX से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CYDX से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0016542 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CyberDEX का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CYDX के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 523.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CYDX की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CYDX की मार्केट में उपलब्ध राशि 315.66M USD है.
CYDX की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CYDX ने 0.077973 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CYDX का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CYDX ने 0.00147545 USD की ATL प्राइस देखी.
CYDX का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CYDX के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CYDX इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CYDX इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CYDX का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 02:04:38 (UTC+8)

CyberDEX (CYDX) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

