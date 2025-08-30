CVSHOTS मूल्य (CVSHOT)
--
+0.00%
--
--
CVSHOTS (CVSHOT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CVSHOT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CVSHOT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 116.62 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CVSHOT में --, 24 घंटों में +0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -- का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CVSHOTS का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CVSHOT की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.
आज के दिन के दौरान, CVSHOTS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CVSHOTS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CVSHOTS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CVSHOTS का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.00%
|30 दिन
|$ 0
|-12.01%
|60 दिन
|$ 0
|-12.52%
|90 दिन
|$ 0
|--
CVSHOTS was created to help job seekers and businesses network in meaningful ways. What began as a way to assist businesses owner in finding qualified applicants has evolved into a major online job marketplace that links millions of job seekers with businesses of all kinds. Our ecosystem is made for job seekers, business owners seeking employers, and freelancers. The current platform present for freelancers and job seekers is highly expensive. those platforms charge 20% income of the freelancers.
CVSHOTS (CVSHOT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CVSHOT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
