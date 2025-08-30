Cute Asian Girl मूल्य (CAG)
+1.31%
-5.77%
-16.83%
-16.83%
Cute Asian Girl (CAG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CAG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CAG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00693083 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CAG में +1.31%, 24 घंटों में -5.77%, तथा पिछले 7 दिनों में -16.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cute Asian Girl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 504.44K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CAG की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 504.44K है.
आज के दिन के दौरान, Cute Asian Girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cute Asian Girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cute Asian Girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cute Asian Girl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.77%
|30 दिन
|$ 0
|-16.71%
|60 दिन
|$ 0
|+32.94%
|90 दिन
|$ 0
|--
$CAG is a meme coin that was created based on community demand and engagement. It stands out due to its strong focus on building and strengthening community partnerships between Zentry and Ronin. While initially a fun and light-hearted token, $CAG fosters a sense of unity within both ecosystems, offering users the opportunity to participate in community events, engage with others, and trade seamlessly across platforms.
