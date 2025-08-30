CUR की अधिक जानकारी

--
----
-5.70%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Curiso (CUR) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:14:37 (UTC+8)

Curiso (CUR) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.005363
$ 0.005363$ 0.005363

$ 0
$ 0$ 0

+0.98%

-5.70%

+1.86%

+1.86%

Curiso (CUR) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CUR ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CUR की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.005363 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CUR में +0.98%, 24 घंटों में -5.70%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Curiso (CUR) मार्केट की जानकारी

$ 39.35K
$ 39.35K$ 39.35K

--
----

$ 39.35K
$ 39.35K$ 39.35K

978.10M
978.10M 978.10M

978,104,464.034234
978,104,464.034234 978,104,464.034234

Curiso का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CUR की मार्केट में उपलब्ध राशि 978.10M है, कुल आपूर्ति 978104464.034234 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 39.35K है.

Curiso (CUR) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Curiso का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Curiso का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Curiso का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Curiso का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.70%
30 दिन$ 0-27.35%
60 दिन$ 0-10.12%
90 दिन$ 0--

Curiso (CUR) क्या है

INFINITE CANVAS FOR YOUR THOUGHTS. Connect nodes and AI services to explore ideas in depth. Unlock richer, more accurate AI interactions with advanced guidance capabilities. Curiso allows you use any remote or local AI provider to share context and documents across the latest state of the art AI models. Avoid having to use multiple platforms and explore your thoughts in one seamless infinite canvas.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Curiso (CUR) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Curiso प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Curiso (CUR) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Curiso (CUR) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Curiso के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Curiso प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CUR लोकल करेंसी में

Curiso (CUR) टोकन का अर्थशास्त्र

Curiso (CUR) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CUR टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Curiso (CUR) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Curiso (CUR) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CUR प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CUR से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CUR से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Curiso का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CUR के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 39.35K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CUR की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CUR की मार्केट में उपलब्ध राशि 978.10M USD है.
CUR की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CUR ने 0.005363 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CUR का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CUR ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CUR का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CUR के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CUR इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CUR इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CUR का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 06:14:37 (UTC+8)

