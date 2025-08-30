CURES की अधिक जानकारी

Curetopia मूल्य (CURES)

गैर-सूचीबद्ध

1 CURES से USD लाइव प्राइस:

$0.063428
$0.063428$0.063428
-6.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Curetopia (CURES) मूल्य का लाइव चार्ट
Curetopia (CURES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.77%

-6.85%

-29.26%

-29.26%

Curetopia (CURES) रियल-टाइम प्राइस $0.063428 है. पिछले 24 घंटों में, CURES ने $ 0.0634 के कम और $ 0.07091 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CURES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.122777 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0160381 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CURES में -0.77%, 24 घंटों में -6.85%, तथा पिछले 7 दिनों में -29.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Curetopia (CURES) मार्केट की जानकारी

Curetopia का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.50M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CURES की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.38M है, कुल आपूर्ति 99999960.213307 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.35M है.

Curetopia (CURES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Curetopia का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00466884525641595 था.
पिछले 30 दिनों में, Curetopia का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0790581878 था.
पिछले 60 दिनों में, Curetopia का USD में मूल्य बदलाव $ +0.1373488179 था.
पिछले 90 दिनों में, Curetopia का USD में मूल्य बदलाव $ +0.037567423473837033 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00466884525641595-6.85%
30 दिन$ +0.0790581878+124.64%
60 दिन$ +0.1373488179+216.54%
90 दिन$ +0.037567423473837033+145.27%

Curetopia (CURES) क्या है

Join our mission to cure every rare disease on the planet. We’ll stop at nothing to help patient communities no matter how small - boldly venturing wherever the pursuit of life-changing biological breakthroughs may take us. The $CURES utility token will allow rare disease communities to participate in the governance of life-changing research that directly impacts them. Our core operating principle is "by patients, for patients."

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Curetopia (CURES) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Curetopia प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Curetopia (CURES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Curetopia (CURES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Curetopia के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Curetopia प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CURES लोकल करेंसी में

Curetopia (CURES) टोकन का अर्थशास्त्र

Curetopia (CURES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CURES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Curetopia (CURES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Curetopia (CURES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CURES प्राइस 0.063428 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CURES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CURES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.063428 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Curetopia का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CURES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 2.50M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CURES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CURES की मार्केट में उपलब्ध राशि 39.38M USD है.
CURES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CURES ने 0.122777 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CURES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CURES ने 0.0160381 USD की ATL प्राइस देखी.
CURES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CURES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CURES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CURES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CURES का प्राइस का अनुमान देखें.
