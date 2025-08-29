CUMMIES की अधिक जानकारी

CumRocket लोगो

CumRocket मूल्य (CUMMIES)

गैर-सूचीबद्ध

1 CUMMIES से USD लाइव प्राइस:

$0.0028704
$0.0028704
-1.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
CumRocket (CUMMIES) मूल्य का लाइव चार्ट
CumRocket (CUMMIES) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00280585
$ 0.00280585
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00301039
$ 0.00301039
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00280585
$ 0.00280585

$ 0.00301039
$ 0.00301039

$ 0.28855
$ 0.28855

$ 0.00142537
$ 0.00142537

+0.01%

-1.78%

-0.81%

-0.81%

CumRocket (CUMMIES) रियल-टाइम प्राइस $0.0028704 है. पिछले 24 घंटों में, CUMMIES ने $ 0.00280585 के कम और $ 0.00301039 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CUMMIES की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.28855 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00142537 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CUMMIES में +0.01%, 24 घंटों में -1.78%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CumRocket (CUMMIES) मार्केट की जानकारी

$ 3.79M
$ 3.79M

--
--

$ 3.79M
$ 3.79M

1.32B
1.32B

1,320,428,309.0
1,320,428,309.0

CumRocket का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.79M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CUMMIES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.32B है, कुल आपूर्ति 1320428309.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 3.79M है.

CumRocket (CUMMIES) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CumRocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CumRocket का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001733012 था.
पिछले 60 दिनों में, CumRocket का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000437041 था.
पिछले 90 दिनों में, CumRocket का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.78%
30 दिन$ -0.0001733012-6.03%
60 दिन$ +0.0000437041+1.52%
90 दिन$ 0--

CumRocket (CUMMIES) क्या है

CumRocket operates a creator subscription site, allowing users to build meaningful connections with their admired creators. Distinguished by its commitment to authenticity, CumRocket stands apart from other platforms like OnlyFans. There's a growing concern among fans about creators' accounts being managed by agencies or even AI chatbots. Furthermore, users can enjoy discounted fees on every purchase made within the application, based on their CUMMIES holdings. Real creators, genuine authenticity, and deeper connections—CumRocket is redefining the subscription experience.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

CumRocket (CUMMIES) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CumRocket प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CumRocket (CUMMIES) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CumRocket (CUMMIES) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CumRocket के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CumRocket प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CUMMIES लोकल करेंसी में

CumRocket (CUMMIES) टोकन का अर्थशास्त्र

CumRocket (CUMMIES) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CUMMIES टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CumRocket (CUMMIES) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CumRocket (CUMMIES) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CUMMIES प्राइस 0.0028704 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CUMMIES से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CUMMIES से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.0028704 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CumRocket का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CUMMIES के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.79M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CUMMIES की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CUMMIES की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.32B USD है.
CUMMIES की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CUMMIES ने 0.28855 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CUMMIES का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CUMMIES ने 0.00142537 USD की ATL प्राइस देखी.
CUMMIES का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CUMMIES के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CUMMIES इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CUMMIES इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CUMMIES का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:32:08 (UTC+8)

