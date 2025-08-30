Cultel मूल्य (CULTEL)
Cultel (CULTEL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CULTEL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CULTEL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CULTEL में +0.62%, 24 घंटों में +0.67%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.22% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Cultel का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 47.02K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CULTEL की मार्केट में उपलब्ध राशि 100.00B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 47.02K है.
आज के दिन के दौरान, Cultel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Cultel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Cultel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Cultel का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.67%
|30 दिन
|$ 0
|+10.89%
|60 दिन
|$ 0
|+69.40%
|90 दिन
|$ 0
|--
Introducing Cultel ($CULTEL), the latest ERC-based meme token inspired by the growing hype around cult-themed memecoins and Vitalik Buterin’s recent tweet expressing his fondness for the word “Cultel.” Designed to capture the imagination of crypto enthusiasts, Cultel taps into the meme token craze while fostering a vibrant and inclusive community. With its unique branding and a nod to Vitalik’s influence, $CULTEL positions itself as the next breakout token in the memecoin space. Early adopters will enjoy the opportunity to ride the wave of excitement as Cultel aims to create a trendsetting ecosystem, blending humor, virality, and crypto innovation. Join the $CULTEL movement and embrace the power of the cult-like community!
Cultel (CULTEL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CULTEL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
