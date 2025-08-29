CTRL की अधिक जानकारी

Ctrl लोगो

Ctrl मूल्य (CTRL)

गैर-सूचीबद्ध

1 CTRL से USD लाइव प्राइस:

$0.02153193
$0.02153193$0.02153193
-0.60%1D
USD
Ctrl (CTRL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:31:58 (UTC+8)

Ctrl (CTRL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.02134815
$ 0.02134815$ 0.02134815
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.02205945
$ 0.02205945$ 0.02205945
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.02134815
$ 0.02134815$ 0.02134815

$ 0.02205945
$ 0.02205945$ 0.02205945

$ 0.097066
$ 0.097066$ 0.097066

$ 0.00660745
$ 0.00660745$ 0.00660745

+0.86%

-0.56%

-3.39%

-3.39%

Ctrl (CTRL) रियल-टाइम प्राइस $0.02155546 है. पिछले 24 घंटों में, CTRL ने $ 0.02134815 के कम और $ 0.02205945 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTRL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.097066 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00660745 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTRL में +0.86%, 24 घंटों में -0.56%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Ctrl (CTRL) मार्केट की जानकारी

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

--
----

$ 5.18M
$ 5.18M$ 5.18M

240.00M
240.00M 240.00M

240,000,000.0
240,000,000.0 240,000,000.0

Ctrl का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTRL की मार्केट में उपलब्ध राशि 240.00M है, कुल आपूर्ति 240000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.18M है.

Ctrl (CTRL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Ctrl का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00012317483755481 था.
पिछले 30 दिनों में, Ctrl का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0028371555 था.
पिछले 60 दिनों में, Ctrl का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0205160104 था.
पिछले 90 दिनों में, Ctrl का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00012317483755481-0.56%
30 दिन$ +0.0028371555+13.16%
60 दिन$ +0.0205160104+95.18%
90 दिन$ 0--

Ctrl (CTRL) क्या है

Ctrl (fka XDEFI Wallet) is the world's most powerful crypto wallet. Secure, easy-to-use and supports more than 2100 blockchains. Ctrl (fka XDEFI Wallet) is a non-custodial wallet that allows you to securely swap, store, and send NFTs and crypto across more than 34 blockchains in a single interface. Being a non-custodial wallet, users are in complete control of the coins and tokens and CTRL does not have access to seed phrases. As an alternative to Metamask, CTRL can be used to interact with decentralized finance applications, view NFT collections, swaps, and bridging.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Ctrl प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Ctrl (CTRL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Ctrl (CTRL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Ctrl के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Ctrl प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CTRL लोकल करेंसी में

Ctrl (CTRL) टोकन का अर्थशास्त्र

Ctrl (CTRL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CTRL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Ctrl (CTRL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Ctrl (CTRL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CTRL प्राइस 0.02155546 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CTRL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CTRL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.02155546 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Ctrl का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CTRL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.18M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CTRL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CTRL की मार्केट में उपलब्ध राशि 240.00M USD है.
CTRL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CTRL ने 0.097066 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CTRL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CTRL ने 0.00660745 USD की ATL प्राइस देखी.
CTRL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CTRL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CTRL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CTRL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CTRL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 23:31:58 (UTC+8)

