CSI888 मूल्य (CSI)
+0.89%
-1.93%
-17.43%
-17.43%
CSI888 (CSI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CSI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CSI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01654331 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CSI में +0.89%, 24 घंटों में -1.93%, तथा पिछले 7 दिनों में -17.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CSI888 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 283.33K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CSI की मार्केट में उपलब्ध राशि 888.00M है, कुल आपूर्ति 888000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 283.33K है.
आज के दिन के दौरान, CSI888 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CSI888 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, CSI888 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, CSI888 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.93%
|30 दिन
|$ 0
|+8.48%
|60 दिन
|$ 0
|-27.80%
|90 दिन
|$ 0
|--
$CSI: 888 traders stormed the Shanghai Exchange, slapped lucky 8s together, and declared it the future of finance. In the most chaotic financial move of the century, 888 traders rushed the Shanghai Stock Exchange, slapped a bunch of eights together, and declared it the future of global finance. Why 888? Because in Chinese culture, the number 8 is a symbol of prosperity and good fortune. Riding the wave of the latest stimulus package—which has sent the Chinese markets soaring to their biggest gains since 2008—the CSI888 is now the poster child of a financial system that’s decided to embrace a little madness. Forget traditional analysis. Investors are riding high, fueled by a mixture of caffeine, blind optimism, and the belief that somehow, in all of this chaos, they’ll strike a A5 waygu. Analysts are scrambling to make sense of it, while the rest of the world watches in confusion. But hey, when the market's this hot, who has time for reality checks? Strap in, because at this point, the only thing more unpredictable than the CSI888 is whether or not anyone even knows what’s happening. Tokenomics LP Burned, CA revoked No tax
