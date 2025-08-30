CRYSTL की अधिक जानकारी

1 CRYSTL से USD लाइव प्राइस:

$0.00042734
$0.00042734$0.00042734
-15.00%1D
USD
Crystl Finance (CRYSTL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:08:14 (UTC+8)

Crystl Finance (CRYSTL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 1.42
$ 1.42$ 1.42

$ 0
$ 0$ 0

-0.44%

-15.08%

-10.40%

-10.40%

Crystl Finance (CRYSTL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, CRYSTL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRYSTL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.42 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRYSTL में -0.44%, 24 घंटों में -15.08%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.40% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Crystl Finance (CRYSTL) मार्केट की जानकारी

$ 5.34K
$ 5.34K$ 5.34K

--
----

$ 5.43K
$ 5.43K$ 5.43K

12.50M
12.50M 12.50M

12,699,356.0
12,699,356.0 12,699,356.0

Crystl Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.34K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CRYSTL की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.50M है, कुल आपूर्ति 12699356.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.43K है.

Crystl Finance (CRYSTL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Crystl Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Crystl Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Crystl Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Crystl Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-15.08%
30 दिन$ 0+104.44%
60 दिन$ 0+146.25%
90 दिन$ 0--

Crystl Finance (CRYSTL) क्या है

Crystl Finance is a decentralized yield farm that runs on Polygon and ApeSwap Polygon Exchange.

Crystl Finance (CRYSTL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Crystl Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Crystl Finance (CRYSTL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Crystl Finance (CRYSTL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Crystl Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Crystl Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CRYSTL लोकल करेंसी में

Crystl Finance (CRYSTL) टोकन का अर्थशास्त्र

Crystl Finance (CRYSTL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRYSTL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Crystl Finance (CRYSTL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Crystl Finance (CRYSTL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CRYSTL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CRYSTL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CRYSTL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Crystl Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CRYSTL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.34K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CRYSTL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CRYSTL की मार्केट में उपलब्ध राशि 12.50M USD है.
CRYSTL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CRYSTL ने 1.42 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CRYSTL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CRYSTL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
CRYSTL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CRYSTL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CRYSTL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CRYSTL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CRYSTL का प्राइस का अनुमान देखें.
