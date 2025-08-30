CryptoUnity मूल्य (CUT)
CryptoUnity (CUT) रियल-टाइम प्राइस $0.00034287 है. पिछले 24 घंटों में, CUT ने $ 0.0003379 के कम और $ 0.00034844 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CUT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01388805 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.0003379 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CUT में +0.49%, 24 घंटों में -1.38%, तथा पिछले 7 दिनों में -9.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CryptoUnity का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.81K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CUT की मार्केट में उपलब्ध राशि 317.36M है, कुल आपूर्ति 988832926.99 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 339.04K है.
आज के दिन के दौरान, CryptoUnity का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CryptoUnity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000650863 था.
पिछले 60 दिनों में, CryptoUnity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001102491 था.
पिछले 90 दिनों में, CryptoUnity का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002279421820039324 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.38%
|30 दिन
|$ -0.0000650863
|-18.98%
|60 दिन
|$ -0.0001102491
|-32.15%
|90 दिन
|$ -0.0002279421820039324
|-39.93%
CryptoUnity is a platform where beginners buy crypto, cold-store it, and learn as they go. CryptoUnity is a beginner-focused crypto platform where education and security go hand in hand. The educational exchange is easy to use and lets users learn on the go, while they explore the platform and all its features needed on the journey. With the slogan “Start simple, Stay secure”, CryptoUnity also emphasizes safety as a top priority, setting new standards in the industry. Not only is CryptoUnity the first to implement a cold wallet to a centralized exchange, giving the user important ownership over his keys (and his coins), but it is also pioneering in the usage of an external custodian to look over the user's funds. By separating them from those of the company, CryptoUnity is providing an additional layer, not only of security but also user certainty.
