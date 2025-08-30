CTT की अधिक जानकारी

CryptoTycoon मूल्य (CTT)

गैर-सूचीबद्ध

1 CTT से USD लाइव प्राइस:

$0.00849457
$0.00849457$0.00849457
0.00%1D
CryptoTycoon (CTT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:08:07 (UTC+8)

CryptoTycoon (CTT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 66.94
$ 66.94$ 66.94

$ 0.00400242
$ 0.00400242$ 0.00400242

--

--

-69.12%

-69.12%

CryptoTycoon (CTT) रियल-टाइम प्राइस $0.00849457 है. पिछले 24 घंटों में, CTT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CTT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 66.94 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00400242 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CTT में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -69.12% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

CryptoTycoon (CTT) मार्केट की जानकारी

$ 666.67
$ 666.67$ 666.67

--
----

$ 8.15K
$ 8.15K$ 8.15K

78.48K
78.48K 78.48K

959,002.944175
959,002.944175 959,002.944175

CryptoTycoon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 666.67 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 78.48K है, कुल आपूर्ति 959002.944175 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 8.15K है.

CryptoTycoon (CTT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, CryptoTycoon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CryptoTycoon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0004458544 था.
पिछले 60 दिनों में, CryptoTycoon का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001956936 था.
पिछले 90 दिनों में, CryptoTycoon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.02124922308239218 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ +0.0004458544+5.25%
60 दिन$ +0.0001956936+2.30%
90 दिन$ -0.02124922308239218-71.44%

CryptoTycoon (CTT) क्या है

CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

CryptoTycoon (CTT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

CryptoTycoon प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में CryptoTycoon (CTT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके CryptoTycoon (CTT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? CryptoTycoon के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब CryptoTycoon प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

CTT लोकल करेंसी में

CryptoTycoon (CTT) टोकन का अर्थशास्त्र

CryptoTycoon (CTT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CTT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: CryptoTycoon (CTT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज CryptoTycoon (CTT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव CTT प्राइस 0.00849457 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
CTT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
CTT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00849457 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
CryptoTycoon का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
CTT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 666.67 USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
CTT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
CTT की मार्केट में उपलब्ध राशि 78.48K USD है.
CTT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
CTT ने 66.94 USD की ATH प्राइस हासिल की.
CTT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
CTT ने 0.00400242 USD की ATL प्राइस देखी.
CTT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
CTT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या CTT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष CTT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए CTT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 10:08:07 (UTC+8)

