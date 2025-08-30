CryptoPerformance Coin मूल्य (CPC)
CryptoPerformance Coin (CPC) रियल-टाइम प्राइस $0.08034 है. पिछले 24 घंटों में, CPC ने $ 0.080311 के कम और $ 0.080359 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CPC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.45 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03111824 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CPC में +0.00%, 24 घंटों में -0.01%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CryptoPerformance Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. CPC की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 0.00 है.
आज के दिन के दौरान, CryptoPerformance Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, CryptoPerformance Coin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000715186 था.
पिछले 60 दिनों में, CryptoPerformance Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0006094190 था.
पिछले 90 दिनों में, CryptoPerformance Coin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00507259211398389 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.01%
|30 दिन
|$ +0.0000715186
|+0.09%
|60 दिन
|$ -0.0006094190
|-0.75%
|90 दिन
|$ -0.00507259211398389
|-5.93%
The CPCoin (CPC) is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, the proprietary blockchain designed by CryptoPerformance Group. Launched in 2020 the CPCoin has since become an integral part of the crypto market and a key asset to advancing the CryptoPerformance Platform and ecosystem. Every CPCoin acquired allows the owner to have a part of the innovative CryptoPerformance CHAIN and become an integral part of the ever-expanding community. The CPCoin plays a vital part in growing the community and has multiple underlying functions that keep the coin in constant circulation and demand. The CPCoin is the native coin of the CryptoPerformance CHAIN, a secure, fast (1 block = 5000 transactions in under 15seconds) and ultra-low fee blockchain, guaranteeing the safety of the CPCoin and any projects associated. The CPCoin does not rely on third party blockchains and has its own Cx0 Secure Wallet.
