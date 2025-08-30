Crypton Ai मूल्य ($CRYPTON)
Crypton Ai ($CRYPTON) रियल-टाइम प्राइस $0.378595 है. पिछले 24 घंटों में, $CRYPTON ने $ 0.345428 के कम और $ 0.423546 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $CRYPTON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 5.76 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03280638 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $CRYPTON में +0.68%, 24 घंटों में -10.61%, तथा पिछले 7 दिनों में +7.26% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Crypton Ai का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 9.96K है. $CRYPTON की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 378.60K है.
आज के दिन के दौरान, Crypton Ai का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0449508483964011 था.
पिछले 30 दिनों में, Crypton Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +2.0200416662 था.
पिछले 60 दिनों में, Crypton Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +1.7434860449 था.
पिछले 90 दिनों में, Crypton Ai का USD में मूल्य बदलाव $ +0.30202391347378746 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0449508483964011
|-10.61%
|30 दिन
|$ +2.0200416662
|+533.56%
|60 दिन
|$ +1.7434860449
|+460.51%
|90 दिन
|$ +0.30202391347378746
|+394.44%
Purpose: Crypton is the central hub of the TON network, aiming to simplify and enhance the experience of navigating the Telegram Open Network (TON) for its users. Our mission is to provide a seamless platform where TON enthusiasts can effortlessly discover, discuss, and trade TON projects, all in one place and developers can deploy and do initial marketing with our own in-house tools. At Crypton, we are committed to empowering users with the tools they need to navigate the dynamic landscape of cryptocurrency effortlessly. Join us today and experience the future of crypto innovation with Crypton! FUNCTIONS AND UTILITIES: FOR INVESTORS: CONTRACT DEPLOYMENT BOT: Get the earliest updates on fresh Ton pairs introduced through our Crypton Deploys Bot channel. CRYPTONITE SCANNER BOT: Easily identifies potential scams with its user-friendly interface, providing detailed insights into token origins, deployer's history, transaction records, and smart contract details.) SUPERBOT: Specifically designed for Trading, liquidity snipes and placing limit orders, Crypton Super Bot ensures you're always one step ahead with Its lightning-fast transactions. TRENDING BOT: TON Trending, is your gateway to discovering the newest and hottest tokens making waves on the TON network. explore the dynamic world of trends through 15 Pools, where real-time updates refresh every 30 seconds. Wallet tracking: The Crypton Wallet Tracker plays a vital role in conducting a comprehensive analysis of any wallet's activity. FOR DEVS: JETTON DEPLOYMENT BOT: With the Jetton deployment bot, Developers will be able to easily launch jettons, lock/burn liquidity, add buy bot to their groups with simplified process and more. BUY BOT: Track all the buys being made with our easy to setup crypton buy bot. ADS BOT: With our ads bot developers can run ads for their project on our scanner, new deploys channel and all the buy bots in the various telegram groups out there )
Crypton Ai ($CRYPTON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. $CRYPTON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
