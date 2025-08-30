CryptoMines Reborn मूल्य (CRUX)
CryptoMines Reborn (CRUX) रियल-टाइम प्राइस $0.134652 है. पिछले 24 घंटों में, CRUX ने $ 0.133084 के कम और $ 0.134652 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. CRUX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 57.83 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.03675948 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में CRUX में --, 24 घंटों में +0.54%, तथा पिछले 7 दिनों में +1.61% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
CryptoMines Reborn का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 0.00 है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम $ 2.02 है. CRUX की मार्केट में उपलब्ध राशि 0.00 है, कुल आपूर्ति 5000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 673.26K है.
आज के दिन के दौरान, CryptoMines Reborn का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00072219 था.
पिछले 30 दिनों में, CryptoMines Reborn का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0132377727 था.
पिछले 60 दिनों में, CryptoMines Reborn का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0424501471 था.
पिछले 90 दिनों में, CryptoMines Reborn का USD में मूल्य बदलाव $ +0.03217518852747134 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00072219
|+0.54%
|30 दिन
|$ +0.0132377727
|+9.83%
|60 दिन
|$ +0.0424501471
|+31.53%
|90 दिन
|$ +0.03217518852747134
|+31.40%
CryptoMines Reborn is an NFT game achieved with the effort and attention to detail necessary to provide its users with a long term NFT play-to-earn game, which will allow all players to have a fun and entertaining experience while improving their accounts and collections of hangars, workers, spaceships and fleets, in order to safely traverse our galaxies. The main goal of Reborn is the search for Dark Matter as a utilitarian material of our Metaverse, this will allow explorers to profit as they progress in their explorations, discoveries, and improve their strategies to obtain profits. CryptoMines Reborn aims to retake its claimed position as the best NFT play-to-earn game on the BNB Chain, as well as continue the legacy of 'Legacy' and host all the displaced workers to the SIKX19-02 Galaxy. The game will be released on the BNB Chain and is compatible with web3 wallets such as Metamask, which will be used to pay for transactions and expenses associated with the game. Metamask can be installed as a browser extension, or as an application on mobile devices. The assets are NFTs owned by the players, they are minted with the ERC-721 standard and can be exchanged with other players in our proprietary Marketplace.
CryptoMines Reborn (CRUX) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. CRUX टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
