Cryptocurrency Coin (CRYPTO) टोकन का अर्थशास्त्र

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) जानकारी Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art. आधिकारिक वेबसाइट: https://www.cryptocurrency-coin.com/ अभी CRYPTO खरीदें!

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण

मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 9.49M
कुल आपूर्ति: $ 999.98M
मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 999.98M
FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 9.49M
अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.01946461
अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0.00169238
मौजूदा प्राइस: $ 0.00958622

Cryptocurrency Coin (CRYPTO) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Cryptocurrency Coin (CRYPTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: CRYPTO टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने CRYPTO मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप CRYPTO के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो CRYPTO टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

